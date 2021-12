Lenovo Smart Clock 2 dans le test : Le réveil intelligent dans la chambre

Étonnamment, il existe très peu de réveils modernes équipés d’assistants vocaux et de connexions Internet. Avec le Smart Clock 2, le fabricant Lenovo en a même sorti un tiers du genre.Mais : Techniquement, il ne diffère guère de son prédécesseur, le Lenovo Smart Clock, sorti en 2019. Cela le rend peu attrayant pour les propriétaires de la première horloge intelligente. Cependant, si vous voulez un réveil flexible et intelligent, voici un gadget au prix attractif et optiquement attrayant avec toutes sortes de gadgets pratiques :

Par Contra 👍 Station d’accueil pratique pour la recharge sans fil 👎 Bruit généré pendant la charge sans fil Étonnamment bon orateur Pas de caméra intégrée Dimensions compactes Pas moyen de lire des vidéos 👍 Intégration complète avec Google Home & Google Assistant 👎 Écran tactile un peu lent 👍 Prix attractif

Allumer, configurer, mettre à jour

Le Lenovo Smart Clock 2 est équipé de l’assistant Google, qui fait partie du système d’exploitation Android Things. Ceci est utilisé, par exemple, dans le Nest Hub. Cependant, Google a maintenant écrasé l’OS. Néanmoins, vous n’avez rien à craindre à cause de cela, car un soutien devrait être garanti pour les années à venir. Aussi parce que Lenovo utilise le système d’exploitation inchangé de Google.

Vous configurez donc la bonne pièce directement via l’application Google Home, ce qui se fait en quelques minutes après l’installation d’une mise à jour obligatoire.

La configuration se fait rapidement et facilement. (Photo : Sven Wernicke)

Si vous utilisez déjà l’Assistant Google et donc Google Home, le Lenovo Smart Clock 2 s’intègre parfaitement dans le système de maison intelligente de Google. Désormais, vous pouvez les utiliser comme mini haut-parleurs, horloges et bien sûr réveils.

L’appareil se sent certainement plus à l’aise dans la chambre, mais à mon avis aussi mieux dans le couloir ou dans la cuisine. Ou dans un endroit où vous rechargeriez autrement votre smartphone ou votre smartwatch.

J’ai mis le Lenovo Smart Clock 2 dans mon couloir à des fins de test. C’est là que j’ai le plus aimé l’appareil, également parce que je peux l’utiliser pour charger mon smartphone et ma montre connectée. (Photo : Sven Wernicke)

Techniquement restreint, mais…

Un examen plus approfondi des données techniques montre que le Lenovo Smart Clock 2 est correct pour un réveil, mais il présente également des déficits. Entre autres choses, que vous ne pouvez pas regarder de vidéos ou passer des appels vidéo avec elle. Ce n’était pas possible avec le prédécesseur et à mon avis c’est dommage. Et c’est un mystère pour moi pourquoi les fabricants s’appuieront toujours sur les normes séculaires WLAN n et Bluetooth 4.2 en 2021.

Spécifications Lenovo Smart Clock 2

processeur MediaTek MT8167S Affichage Écran tactile LCD IPS de 4 pouces Stockage 1 Go de RAM + 8 Go de Flash l’audio Haut-parleur avant 1,5 ″ 3W Réseau de microphones Farfield Dimensions (H x L x P) 9,33 cm x 11,35 cm x 7,13 cm Couleur Abyss Blue Heather Grey Shadow Black Les connexions de réseau 802.11 a/b/g/n, 2,4 GHz, Bluetooth 4.2

Par rapport au Lenovo Smart Clock de la première génération, cependant, le haut-parleur s’est amélioré et est tout à fait suffisant pour écouter de la musique occasionnellement et pour se réveiller. Il fait particulièrement bonne figure lors de l’écoute d’actualités ou de podcasts.

Le microphone peut être désactivé ici. (Photo : Sven Wernicke)

Les boutons de volume sont facilement accessibles. (Photo : Sven Wernicke)

Sinon, l’écran IPS de 4 pouces est facile à lire et l’écran tactile est tout au plus lent. Pourquoi donc? Pas clair. Le boîtier recouvert de tissu est très attrayant. Les boutons de volume sur le dessus peuvent également être trouvés les yeux fermés la nuit.

Le microphone puissant qui semble toujours comprendre votre voix est exemplaire. Vous pouvez désactiver cela avec un interrupteur à l’arrière afin que personne ne puisse « entendre ».

Station d’accueil pour Lenovo Smart Clock 2

La station d’accueil disponible en option pour Lenovo Smart Clock 2 est complètement nouvelle et étonnamment pratique.Placez le réveil sur la station d’accueil et connectez les deux appareils entre eux via les broches pogo. Ensuite, vous pouvez charger des smartphones jusqu’à 10 watts sans contact. Vous bénéficiez également d’une jolie veilleuse discrète qui s’allume autour du réveil. Cependant, je ne comprends pas pourquoi vous n’êtes pas autorisé à l’utiliser ou à le programmer comme lumière de réveil.

Vous connectez les deux appareils avec la broche pogo. (Photo : Sven Wernicke)

Vous placez le Smart Clock 2 sur la station d’accueil. (Photo : Sven Wernicke)

Dans le meilleur des cas, le Lenovo Smart Clock 2 est un réveil qui alimente votre smartphone en énergie grâce à sa borne de recharge inductive. Le port USB à l’arrière vous permet de connecter des appareils supplémentaires pour le chargement, par exemple la station d’accueil d’une smartwatch.

Données techniques station d’accueil

Chargeur sans fil Fonction de charge rapide 5 W, 7,5 W, 10 W Veilleuse 11 lumens Magnétique Compatible MagSafe

Mais : si la smartwatch (USB) et le smartphone (induction) se chargent en même temps, ils se partagent les 10 watts de puissance. Les bruits de charge sont perceptibles, qui sont apparemment causés par des bobines internes ou un système de ventilation. Cela peut être un peu ennuyeux, surtout lorsque le Smart Clock 2 est dans la chambre.

Ce que vous pouvez faire avec le Lenovo Smart Clock 2

Bien que le Lenovo Smart Clock 2 ne soit pas un polyvalent comme le grand Amazon Echo Show 10 ou équipé comme l’Echo Show 5 comparativement plus cher, il n’y a guère d’alternative digne d’être mentionnée dans le microcosme de l’assistant Google. Et surtout dans la vie de tous les jours, le réveil, réduit à l’essentiel, est suffisamment polyvalent pour être un atout.

Vous pouvez faire beaucoup de choses avec le petit réveil. (Photo : Sven Wernicke)

Ce sont les points forts du Lenovo Smart Clock 2 :

Divers cadrans chics, nostalgiques, modernes au choix

Fonctions d’alarme intelligentes : réveil à la lumière du jour, fonctions de répétition, musique de piano générée aléatoirement, etc.

Intégration du calendrier Google

Connexion à Spotify, YouTube Music et autres offres de streaming musical avec Google Cast

Contrôle de la maison intelligente grâce à Google Home, également avec l’affichage du contenu des caméras de surveillance Nest intelligentes

Commande vocale de haute qualité via Google Assistant

Il est également possible de créer vos propres routines qui affectent également le Lenovo Smart Clock 2. Cela vous donne beaucoup plus d’options et d’options pour personnaliser votre réveil ou l’intégrer dans votre maison intelligente.

Conclusion : mieux vaut se lever avec le Lenovo Smart Clock 2

Le Lenovo Smart Clock 2 est peut-être un écran intelligent quelque peu limité et très compact, mais j’apprécie personnellement l’accent mis sur les fonctions importantes. Dans l’ensemble, c’est un très bon réveil avec des idées astucieuses pour se lever détendu et individuel. Vous avez également un accès rapide à votre maison intelligente et à vos entrées d’agenda, à la météo et à votre musique préférée. Surtout lorsque vous utilisez activement l’assistant Google, le réveil intelligent s’intègre parfaitement dans votre appartement intelligent.

Le Lenovo Smart Clock 2 en vaut la peine. (Photo : Sven Wernicke)

Des points sont déduits pour quelques petites choses. Je n’aime pas le fait que la recharge sans contact fasse du bruit. Je ne veux pas entendre ça dans ma chambre. L’absence de caméra intégrée pour la visiophonie est également regrettable. Et pourquoi ne puis-je pas l’utiliser pour regarder des vidéos YouTube ? Cela m’est incompréhensible.

Dans l’ensemble, le Smart Clock 2 est un réveil cohérent pour des fonctions intelligentes qui vont au-delà des cadrans sélectionnables. Avec la station d’accueil, il n’est pas seulement disponible dans la chambre. Et il y a encore une chose que vous aimez : vous pouvez déjà l’obtenir pour environ 70 euros.