Windows 11 : correction d’un bug qui permettait de charger la batterie au-dessus de 100 %

Windows 11 a collecté des bugs, certains étranges et qui ne devraient pas être possibles. Ce sont des situations vraiment inhabituelles que Microsoft a rapidement essayé de corriger.

L’une des plus récentes, et probablement celle qui a le plus retenu l’attention, a permis de recharger la batterie du portable et qu’elle dépasse les 100%. Celui-ci a finalement été corrigé et est déjà en cours de test sur ce système.

Un étrange bug de Windows 11

Présenté par un utilisateur sur Reddit, ce bug de Windows 11 était complètement différent de ce qui était apparu à ce jour. D’après ce qu’il a décrit sur cette plate-forme, et en utilisation normale, la charge de la batterie de son ordinateur portable n’a pas interrompu la charge à 100%, continuant à des valeurs plus élevées.

On ne savait pas à l’époque pourquoi cette situation s’était produite, mais Microsoft promis de se concentrer sur ce problème, afin que vous puissiez le résoudre rapidement. sans s’engager sur des dates, il a juste mentionné que le bug était déjà en cours d’évaluation et qu’il serait corrigé dès que possible.

Microsoft a résolu ce problème

Ce moment est venu maintenant, avec l’arrivée de la dernière version de Windows 11. La version 22523, publiée cette semaine et la dernière de l’année 2021, a déjà le correctif pour ce bug, avec une note que l’indicateur de batterie Windows ne devrait pas dépasser 100 %.

Si le correctif créé ne pose aucun problème, il sera promu très bientôt vers la version stable de Windows 11. Ce n’est qu’alors qu’il sera étendu à tous les utilisateurs et ne sera plus limité à ceux qui sont dans le programme Insiders.

Une batterie ne passera jamais à 100%

Il s’agit d’une version qui a apporté à Windows de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Le plus visible a été la mesure prise par Microsoft pour abolir complètement le Panneau de configuration de Windows. Le géant du logiciel souhaite concentrer tous les paramètres système dans l’application Paramètres.

Cela résoudra un autre bug de Windows 11, l’un des plus étranges à ce jour. Jamais une batterie ne peut se recharger au-delà de 100%, même si Windows 11 dit le contraire et tente même de se concrétiser.