OxygenOS 12 avec Android 12 est de retour pour OnePlus 9 et 9 Pro

Les plus grandes marques de l’univers Android se sont occupées de lancer Android 12 et ainsi de donner aux utilisateurs l’accès à la dernière version du système de Google. Cela n’a pas été une tâche simple et plusieurs problèmes ont surgi entre-temps.

L’une des marques qui a été forcée de suspendre cette mise à jour était OnePlus. Avec l’OxygenOS 12 prêt pour les OnePlus 9 et 9 Pro, la marque a dû mettre un frein. Maintenant, cette version est de retour et, espérons-le, sans problème.

Les problèmes d’OxygenOS 12

C’est la semaine dernière que OnePlus a lancé pour ses derniers modèles la mise à jour attendue pour Android 12. Avec l’OxygenOS 12, la marque a intégré les dernières nouveautés préparées par Google, ainsi que son intégration avec le système OPPO.

Cette mise à jour a rapidement commencé à montrer des problèmes, devant être retirée et non disponible pour ces modèles. Les plaintes se sont accumulées et ont montré un système qui manquait de la stabilité attendue et qui était nécessaire.

OnePlus le ramène aux 9 et 9 Pro

OnePlus a rapidement demandé à ses équipes d’évaluer ces problèmes, de les résoudre et de rééditer cette version. Parce qu’il n’a fallu que peu de temps pour que tout revienne à la normale. Les correctifs sont apparus et OxygenOS 12 est à nouveau disponible.

Comme prévu, cette version n’apporte aucune nouveauté ou amélioration. Il s’est concentré sur la résolution des problèmes détectés, afin d’atteindre la maturité attendue par les utilisateurs. OnePlus 9 et 9 Pro peuvent à nouveau démarrer le processus de mise à jour.

Ce n’est toujours pas résolu avec Android 12

Même si elle a traité les plus gros problèmes, l’équipe OnePlus a encore laissé certaines situations en suspens. Ainsi, il n’est toujours pas possible d’utiliser l’autocomplétion dans Chrome et le manque d’accès au mode Ultra HD 48M/AUX dans GCam.

La version qui ouvre l’accès à Android 12 sur OnePlus est ainsi récupérée. De nouveaux modèles suivront pour recevoir OxygenOS 12 et toutes les nouvelles que Google a préparées pour son nouveau système.