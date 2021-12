Les colliers « 5G protection » sont radioactifs et endommagent l’ADN

Parler de 5G, c’est parler du nouveau réseau de communication et des nouvelles opportunités pour les segments les plus divers de la société. Cependant, peut-être parce que nous sommes confrontés à une pandémie de COVID-19, il y a ceux qui croient aux théories du complot et considèrent que la 5G est mauvaise pour la santé.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déjà déclaré que la 5G est sûre et qu’il n’y a pas grand-chose à ajouter ! Mais saviez-vous que les gens utilisent des gadgets contre le « rayonnement 5G » ?

Faites attention aux gadgets contre le « rayonnement 5G »

Les théories du complot contre la 5G sont nombreuses et avec la pandémie tout s’est aggravé. Certains accusent même la 5G de l’émergence de la pandémie de COVID-19.

Saviez-vous que des gadgets contre le « rayonnement 5G » sont vendus sur Internet ? Il y a des colliers, bracelets et autres objets pour « éloigner » les radiations. Cette situation a conduit l’Agence néerlandaise de protection nucléaire à émettre une alerte contre ces produits, car ils fonctionnent avec des « rayonnements ionisants ». Cela signifie que, dans ce processus, l’électron reçoit suffisamment d’énergie pour se séparer d’un atome, ce qui peut provoquer des effets.

Selon l’Agence néerlandaise de protection nucléaire…

L’exposition au processus de rayonnement ionisant peut provoquer des effets secondaires indésirables. Compte tenu du potentiel de risque, ces produits sont interdits par la loi car ils peuvent endommager nos tissus et notre ADN. Les vendeurs connus de l’ANVS ont été informés que les ventes sont interdites et doivent cesser immédiatement

L’idée que la technologie 5G est mauvaise pour la santé a gagné du terrain, provoquant des situations comme celle-ci dans le monde entier. Au Portugal, avec la vaccination, nombreux sont ceux qui « ont apprécié » qu’après la vaccination, ils étaient déjà préparés pour la 5G.

La cinquième génération de communications mobiles s’appuie sur une série de services innovants. La réalité virtuelle et augmentée, les voitures téléguidées ou autonomes, les chirurgies à distance, sont quelques exemples qui pourraient s’appuyer sur un réseau de communication basé sur la 5G. La latence des communications tombera à 5 ms, ouvrant les portes à un nouveau monde de possibilités et de scénarios.