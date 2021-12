Microsoft continue de faire disparaître le Panneau de configuration dans Windows 11

Windows 11 a apporté de nombreux changements de Microsoft. L’interface a été complètement changée et relookée pour avoir une nouvelle image. Bien sûr, d’autres domaines ont également changé, mais certains semblent échapper aux yeux des utilisateurs.

L’un de ceux qui a été la cible du travail de changement est le Panneau de configuration. Ce centre de gestion Windows a commencé à changer dans Windows 10 et dans cette version, il prend encore plus de mesures pour disparaître complètement.

Microsoft poursuit les changements dans Windows 11

Microsoft s’est efforcé d’unifier les options de configuration de Windows. Ce processus a commencé dans Windows 10, mais a été reporté sur le nouveau Windows 11, bien que de manière très discrète et même silencieuse.

Le géant du logiciel veut mettre tout ce que l’utilisateur peut modifier sur son système dans l’application Paramètres. Pour cela, il a créé un nouvel espace, entièrement repensé et qui a ce qu’il comprend être un aménagement plus logique et plus simple à utiliser.

La fin prévue du panneau de contrôle approche

L’une des dernières versions de Windows 11 a poursuivi ce processus en pointant les options du Panneau de configuration directement vers l’application Paramètres. C’est le moyen d’accueillir les utilisateurs les plus traditionnels et qui recourent encore à ce point.

Avec la dernière version 2021 du nouveau système, Microsoft est allé encore plus loin, en se concentrant encore plus sur les paramètres et en s’éloignant du panneau de configuration. Désormais, même la suppression d’applications de Windows 11 est désormais effectuée dans une nouvelle zone des paramètres.

L’application Paramètres héritera de toutes les options

L’application Paramètres a été conçue pour être une nouvelle façon de gérer Windows, plus ordonnée, plus intuitive et plus attrayante visuellement. Néanmoins, de nombreux paramètres nécessitent que vous entriez dans le Panneau de configuration. Windows 10 a amélioré les choses et Windows 11 offre une vue encore plus moderne de la façon dont nous pouvons contrôler un PC.

Microsoft décrit ces dernières modifications comme un « effort continu pour intégrer les paramètres du Panneau de configuration dans l’application Paramètres ». Il est donc clair que le géant du logiciel s’engage à nettoyer cette zone de Windows et à rendre le Panneau de configuration redondant.