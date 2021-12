6 alternatives à YouTube pour regarder des vidéos en ligne

Bien que YouTube soit la plate-forme de visionnage de vidéos choisie par la plupart des utilisateurs, il en existe d’autres qui jouent le même rôle et offrent également un contenu en ligne diversifié.

Alors découvrez 6 alternatives à YouTube.

En ce qui concerne les plateformes de vidéo en ligne, il est difficile de choisir autre chose que YouTube. Après tout, c’est généralement là que la recherche est dirigée lorsque nous voulons trouver des vidéos sur une grande variété de sujets.

Cependant, bien qu’il soit un favori de beaucoup, il y en a d’autres que vous pourriez trouver utiles. Alors, découvrez 6 alternatives à YouTube pour visionner des vidéos en ligne.

VideosHub

Vous connaissez probablement la première alternative sous le nom de Metacafe. Après tout, c’était l’une des plus anciennes et des plus grandes plateformes de vidéo en ligne, jusqu’à ce qu’elle disparaisse cette année.

Maintenant, VideosHub l’a ressuscité et propose un mélange de vidéos populaires, amusantes et aléatoires. Donc, si vous recherchez ce type de contenu en ligne, cela pourrait être une option viable.

VideosHub

viméo

Cette plate-forme n’est pas directement concurrente de YouTube, dans la mesure où elle adopte une approche plus délicate et peut-être restreinte.

Contrairement à ce qui se passe sur YouTube, une grande partie du contenu fourni par Vimeo est plus élaboré, à partir de courts métrages, de clips musicaux expérimentaux et de vidéos de personnes qui souhaitent partager quelque chose avec le monde. Bien que vous puissiez trouver du contenu similaire à celui que vous trouvez sur YouTube, la plupart seront différents.

viméo

DTube

Allant vers l’un des thèmes du moment, nous vous présentons Dtube. La plus grande différence entre cette plate-forme et YouTube réside dans la façon dont les créateurs de contenu gagnent de l’argent. Si sur YouTube ils sont payés en devise locale, sur Dtube la rémunération se fait en crypto-monnaie. En fait, le nom vient exactement de ce concept : ‘Decentralized Tube’ (en portugais, Decentralized Tube).

Concernant le contenu, sur Dtube, vous trouverez un mélange de vidéos conçues pour informer, mais en même temps pour divertir. Bien qu’il regorge de vidéos sur les sujets les plus variés, vous trouverez une vaste gamme de contenus liés à la cryptomonnaie.

DTube

Conférences TED

Il est possible que vous ayez déjà rencontré ce contenu, notamment sur YouTube lui-même. Cependant, vous pouvez profiter et en apprendre davantage sur ces conversations éducatives via la plate-forme officielle.

Si, par contre, vous ne le savez pas, sachez que TED (Technology, Entertainment and Design) est une organisation à but non lucratif axée sur la diffusion d’idées. Les TED Talks, à leur tour, sont de brèves conférences qui abordent un large éventail de sujets et qui visent à partager des expériences, une éducation informelle et des informations.

En visitant la page d’accueil, vous trouverez sûrement des sujets qui vous intéressent.

Conférences TED

9GAG

Dans cette alternative, vous pouvez trouver des vidéos virales et amusantes. Le contenu pourrait être parfait pour vous tenir compagnie lorsque vous avez besoin de vous détendre et de regarder des vidéos en ligne plus légères.

Une fois à l’intérieur de la plate-forme, vous pouvez regarder les suggestions présentées dans le flux ou explorer les différentes sections, de Hot, Trending, Fresh et Top, à Anime, Games, Lifestyle, Pretty Girls et Movies.

9GAG

Archives Internet

Comme son nom l’indique, cette plateforme rassemble une archive pleine de contenus, notamment vidéo. Si vous allez dans l’onglet Vidéo, vous trouverez une panoplie de films, d’émissions de télévision, de courts métrages, de bandes-annonces et bien plus encore. De plus, vous pourrez filtrer le contenu par thème, comme la religion et la technologie, par exemple.

Sur cette plateforme, en plus des vidéos, vous trouverez des sélections de livres, de jeux, de musique, entre autres. Tous les contenus sont disponibles gratuitement.

Archives Internet

En raison de sa taille actuelle, il devient compliqué d’utiliser d’autres plateformes que YouTube. Cependant, et bien que tous ne garantissent pas la même qualité de navigation et de contenu, voici les suggestions.

A lire aussi :