La marque de luxe Caviar lance un iPhone 13 Pro pare-balles capable de sauver des vies

Caviar est une entreprise de luxe connue notamment pour le lancement de produits sur mesure. Cependant, beaucoup d’entre eux sont assez extravagants et « out of the box », destinés à un public spécial très restreint, excentrique et exigeant.

En ce sens, la marque russe a maintenant lancé un iPhone 13 Pro d’Apple qui pourrait même vous sauver la vie. C’est parce que ce smartphone personnalisé est, rien de moins, à l’épreuve des balles !

Caviar est une entreprise russe connue pour lancer des produits sur mesure, dont beaucoup avec de l’or, ce qui les rend donc luxueux mais aussi beaucoup plus chers. Et les dernières nouvelles sont assez intéressantes!

Caviar lance l’iPhone 13 Pro pare-balles

La marque russe vient de lancer de nouveaux modèles personnalisés d’iPhone 13 Pro d’Apple. Et ceux-ci sont également spéciaux et peuvent même sauver la vie de l’utilisateur dans certaines situations dangereuses.

Ainsi, Caviar a maintenant dévoilé la nouvelle gamme Stealth 2.o pour les modèles iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Veuillez noter que ce modèle a été initialement lancé pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée. Mais maintenant, une fonctionnalité a été ajoutée qui, en plus, peut toujours sauver la vie de l’utilisateur. En particulier, le nouveau modèle Stealth 2.0 apporte une armure pare-balles BR2 de classe 2, considérée comme suffisamment solide pour pouvoir résister aux tirs.

Pour rendre cette nouveauté possible, Caviar a noué un partenariat avec NPOTCIT, société spécialisée dans les hélicoptères d’attaque et les véhicules blindés. Ainsi, NPOTCIT se tient derrière le boîtier pare-balles de cet iPhone 13 Pro personnalisé.

Voyez le système pare-balles de cet iPhone 13 Pro Stealth 2.0 en action :

Comme nous pouvons le voir sur les images, Stealth 2.0 a supprimé les caméras avant et arrière du smartphone et a également désactivé l’identification du visage. Bref, ce modèle n’a aucune sécurité biométrique.





Caviar précise que le retrait des caméras permet également à l’utilisateur d’emmener l’équipement dans des zones où les caméras sont interdites.

La société ne prévoit de produire que 99 unités de ce modèle, avec des prix allant de 6 370 à 7 980 dollars.