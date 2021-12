Campagne Nintendo Christmas Giveaway : Que les festivités commencent

Nintendo a également rejoint les promotions de Noël et a récemment révélé que plus de 1000 jeux pour la Nintendo Switch sont à des prix très Noël.

Venez en savoir plus sur la campagne Cadeaux de Noël de Nintendo.

Au cours de cette campagne d’offres de Noël, il y aura plus de 1000 jeux pour Nintendo Switch qui bénéficieront de remises allant jusqu’à 75 %. La promotion, sur le Nintendo eShop, a commencé le 16 décembre à 14h00 et ne se termine que le 30 décembre à 23h59.

Le catalogue de jeux en vente propose une grande variété de jeux, de gameplay et de types de divertissement.

Parmi les titres de cette promotion de Noël, on retrouve des jeux comme Just Dance 2022 grâce auxquels n’importe quel joueur peut devenir un as sur le dancefloor au son des derniers tubes, tout en faisant du sport et en consommant des calories.

Autre titre vedette, Among Us invite les joueurs à gérer leur vaisseau spatial avec leurs amis tout en découvrant et en survivant aux stratagèmes d’un ou plusieurs imposteurs qui existent parmi eux.

Que diriez-vous de vous lancer dans la cuisine, seul ou en coopération (en ligne ou en local) avec jusqu’à quatre joueurs, dans Overcooked ! deux?

Il existe de nombreux jeux en vente que vous pouvez confirmer ici. Cependant, nous vous laissons avec les principaux faits marquants :

Titre Maison d’édition Remise Just Dance 2022 Ubisoft 33% Among Us Fente intérieure 20% Trop cuit! deux équipe17 75% Les mondes extérieurs Take-Two Interactive 60% Final Fantasy VII Square Enix 50% Manie Sonique SEGA 50% Mario + La Bataille du Royaume des Lapins Crétins Ubisoft 63% Remasterisation HD de Final Fantasy X/X-2 Square Enix 50% tête de tasse StudioMDHR 30% Dragon Ball FighterZ Bandai Namco 84% Rayman Legends : Édition définitive Ubisoft 75% Monopoly pour Nintendo Switch Ubisoft 75% Trivial Pursuit Live! Ubisoft 60% Le Jackbox Party Pack 7 jeux jackbox 35% Ni no Kuni : La colère de la sorcière blanche Bandai Namco 80% Resident Evil 4 CAPCOM 25% RMX rapide Shin’en Multimédia 50% Collection Légendaire Borderlands Take-Two Interactive 60% BioShock remasterisé Take-Two Interactive 60% Petits cauchemars II Bandai Namco 33% Épreuves de Mana Square Enix 50% Hot Wheels déchaînées Jalon 30% Plus de héros Merveilleuse Europe 50% Combat de bâtons : le jeu Jeux de débarquement 50% Les Gardiens de la Galaxie de Marvel : Version Cloud Square Enix 35%

Comme vous pouvez le voir dans la liste ci-dessus avec les principaux points forts de la promotion des offres de Noël, et via le lien où vous pouvez voir les plus de 1000 jeux inclus, la diversité ne manque pas. Il y a beaucoup de choix.