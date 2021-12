OPPO a fait connaître ces jours-ci une série de technologies qui marqueront 2022, lors de l’OPPO INNO DAY. Nous avons déjà vu des lunettes intelligentes, un smartphone pliable et même un nouveau NPU qui arrivera avec OPPO Find Xs au premier trimestre de l’année prochaine.

Cependant, un brevet a été révélé qui semble indiquer l’avenir des appareils mobiles.

Les smartphones avec une caméra frontale cachée sur l’écran ont tendance à ne pas réussir dans le segment. Les consommateurs sont déjà habitués à une norme de qualité qu’ils ne veulent pas abandonner et que ces systèmes ne sont pas encore capables d’atteindre. Il existe déjà des exemplaires sur le marché, dans de gros hauts de gamme, mais la qualité est loin de ce qui est demandé.

Malgré tout, les tentatives se poursuivent et le nouveau brevet déposé par l’OPPO en est un exemple.

OPPO dépose un brevet pour un smartphone futuriste

Selon une nouvelle publication LetsGoDigital, le fabricant chinois de smartphones a déposé un brevet auprès du CNIPA (Administration nationale de la propriété internationale de Chine), qui a été publié plus tôt cette semaine, et également identifié dans la base de données de l’OMPI (Office Mondial de la Propriété Intellectuelle).

Ce brevet est arrivé avec la description de l’appareil et avec plusieurs des croquis de conception que le site a essayé de restituer en images 3D comme d’habitude. En regardant les images, nous sommes face à un smartphone au design très futuriste. Le site y fait référence comme un modèle à venir dans la série Find X4, mais il pourrait simplement s’agir d’une simple idée en développement.

L’appareil est décrit comme un téléphone avec deux écrans : un écran avant complet et un écran secondaire, positionné à l’arrière à côté du module caméra. L’écran avant couvre tout le panneau avant, avec des bords incurvés et aucun cadre visible. De plus, il n’y a pas de caméra frontale visible, elle peut être masquée par les pixels de l’écran.

Il est vrai que tous ces concepts se retrouvent déjà aujourd’hui dans l’un ou l’autre smartphone séparément. Le concept futuriste d’OPPO consiste à rassembler toutes ces idées dans un seul appareil.

Ce sera une idée à suivre et à comprendre le chemin que suivront le marché des smartphones et OPPO lui-même.