Goal donne vie aux dessins d’enfants grâce à l’intelligence artificielle

Les dessins d’enfants sont de véritables œuvres d’imagination, avec des têtes qui entrent dans des mondes que nous, adultes, ne sommes plus capables d’atteindre. Pour élever davantage cette créativité innée, Meta a créé un logiciel qui donne vie aux dessins d’enfants grâce à des ressources basées sur l’intelligence artificielle.

Les dessins animés sont toujours en développement, mais ils peuvent être testés dès maintenant.

Combien de fois avez-vous vu un enfant dessiner quelque chose dont il n’a aucune idée de ce que c’est, mais quand vous lui demandez ce qu’il y a sur le papier, il crée une histoire incroyable ? Ces histoires peuvent prendre vie grâce au nouvel outil de la société Facebook, Meta.

Animated Drawings a été annoncé, un logiciel basé sur l’intelligence artificielle (IA), qui promet justement cela.

Les enfants créent des figures uniques et imaginatives qui nous obligent à penser différemment pour reconnaître les personnes ou les choses dans leurs dessins. Et s’il est vrai qu’il peut être relativement facile pour un parent ou un enseignant de voir ce que l’enfant voulait dessiner ou représenter dans un dessin donné, sur la base de sa propre explication, l’IA a du mal avec cette tâche car les dessins sont souvent construits à partir de formes abstraites. .

La méta-intelligence artificielle donne vie à des dessins… avec des caractéristiques humaines

Selon l’entreprise, les chercheurs de Meta ont pu développer une méthode unique qui utilise l’intelligence artificielle pour animer automatiquement des figures dessinées par des enfants. Plus précisément, des figures représentant des personnes ou des personnages aux caractéristiques humaines (exemple : un personnage avec deux bras, deux jambes, une tête, etc.).

En téléchargeant les dessins dans le système prototype, les parents et les enfants peuvent voir les dessins « prendre vie », en faisant danser, sauter et sauter ces personnages. Et ils peuvent même télécharger une vidéo de leurs dessins animés à partager avec leurs amis et leur famille. Les parents peuvent également choisir d’autoriser l’utilisation des dessins de leurs enfants pour continuer à enseigner le système d’intelligence artificielle.

La plupart des outils d’intelligence artificielle peuvent bien gérer des images réalistes d’humains, mais les dessins d’enfants ajoutent un niveau de variété et d’imprévisibilité qui rend la tâche d’identifier ce qui est représenté d’autant plus complexe.

L’objectif de Meta était de créer un système d’intelligence artificielle capable d’identifier et d’animer automatiquement des personnages ressemblant à des personnes représentées dans des dessins d’enfants avec un taux de réussite élevé et sans aucun soutien humain.

Meta a atteint cet objectif en développant un système qui apprend à l’intelligence artificielle à identifier des figures qui ressemblent à un être humain, ce qui peut être difficile lorsque d’autres objets ou figures présents sur la même page ont des caractéristiques, des couleurs ou des dimensions similaires.

Après ce processus, la figure qui ressemble à une personne est isolée, sans rien inclure d’autre sur la page, de sorte que la figure animée devienne aussi similaire à ce que l’enfant avait l’intention de représenter. Les points de référence des articulations de la figure sont identifiés afin que l’animation se déplace de manière attrayante. Une fois toutes les étapes terminées, la figure est prête à être animée.

En apprenant à l’intelligence artificielle à travailler efficacement dans les dessins d’enfants, Meta espère que ce projet rapprochera les chercheurs de l’objectif de créer une intelligence artificielle capable de comprendre le monde d’un point de vue humain.