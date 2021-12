Lucky Bill de Finances : Il y a « cadeau » le 30 décembre

Avez-vous déjà entendu parler de la Finance Lucky Invoice ? Le billet chanceux a été mis en œuvre par les autorités fiscales pour inciter les Portugais à toujours demander une facture pour tous les achats effectués sur le territoire national et constitue également une mesure de lutte contre l’évasion fiscale.

Le 30 décembre, le fisc procédera à un tirage extraordinaire du billet porte-bonheur et offrira trois lots de 50 mille euros.

Le Lucky Bill est un tirage hebdomadaire émis sur la station publique dans lequel les contribuables sont attribués et plus tard informés par l’administration fiscale. Toutes les factures portant le NIF du contribuable et qui ont été automatiquement saisies dans le système de l’Administration fiscale et douanière sont prises en compte.

Selon le fisc, il y aura cette année un tirage extraordinaire qui aura lieu le 30 décembre. Le fisc va « offrir » trois lots de 50 000 euros, pour un total de 150 000 euros qui s’ajoutent au tirage régulier de 35 000 euros.

Selon un arrêté publié plus tôt cette année, le billet chanceux avait 2,56 millions d’euros à répartir entre les contribuables demandant une facture avec TIN.

La participation au tirage est « automatique ». Vous pouvez vérifier vos coupons de facture chanceuse sur le portail des finances sous e-Invoice/Lucky Invoice. Dans le concours extraordinaire, il y a 3 069 522 811 (plus de trois milliards) de factures en jeu. Le tirage au sort est émis par RTP1.

Pour le gagnant, le numéro gagnant est extrait via une application informatique, qui fonctionne sur du matériel certifié. Cette application informatique génère des numéros, au hasard, parmi l’univers des coupons « Facture de Chance » éligibles pour chaque tirage régulier ou extraordinaire. Ainsi, à chaque concours, il est garanti qu’il y aura toujours un coupon gagnant.

Les informations sur les coupons « Facture de Chance » attribués sont mises à disposition par l’Administration des Impôts et des Douanes (AT), sur le Portail des Finances, jusqu’au dernier jour du mois précédant le mois au cours duquel a lieu le tirage régulier.

