Découvrez le « tout-terrain » de la Citroën AMI : un tout-terrain aux dimensions réduites

Lorsque la Citroën AMI a été présentée, sa forme et sa taille, ainsi que son prix, ont vraiment attiré l’attention. Fondamentalement, c’était un utilitaire électrique de ville prêt à tenir dans n’importe quelle poche. Maintenant, pour montrer ce que ce petit tramway peut faire, la marque lui a donné une touche agressive et aventureuse et a créé le Citroën My Ami Buggy Concept.

C’est beau, amusant et beaucoup plus country. Le plus intéressant est que, si vous êtes comme votre frère, cela peut être une journée animée par des jeunes de 16 ans et plus.

Il y a déjà plusieurs personnes qui vont au travail ou à l’école tous les jours dans leur Citroën AMI. Ce 100% électrique permet une vitesse maximale de 45 km/s et offre une autonomie d’environ 70 kilomètres. Par conséquent, ces caractéristiques en font une excellente proposition pour les « jeunes » qui ont un court trajet quotidien.

Cependant, Citroën semble vouloir innover et a introduit le concept aventureux AMI. Nous parlons du Citroën My Ami Buggy Concept.

Des quads Citroën 100 % électriques aux caractéristiques tout-terrain

Comme on peut le voir sur les images, le Citroën My Ami Buggy Concept arbore des roues plus larges, redessinées à l’avant et à l’arrière, avec un pare-chocs plus robuste et des phares protégés par la calandre.

Les côtés ont de nouvelles ailes et des protections tubulaires le long du dessous des portes. Et pour montrer son véritable esprit aventurier, Citroën a installé une roue de secours sur la galerie de toit.

Dans un hommage clair à la Méhari classique, comme l’entreprise le reconnaît elle-même, le Citroën My Ami Buggy Concept n’a pas de portes. A sa place ont été placés des tissus transparents amovibles qui sont rangés derrière les sièges et peuvent être facilement placés, par exemple, en cas de pluie.

L’intérieur, qui était simple et un peu délavé dans la version citadine, est désormais repensé sur cette petite voiture d’aventure. Le My Ami Buggy Concept était équipé de sièges en mousse à mémoire de forme lavables. De plus, il existe désormais de nombreux espaces de rangement et un support pour placer votre smartphone.

Ce concept est intéressant, notamment parce que la marque affirme que le My Ami Buggy est une voiture imaginée de manière ludique, et que tout le monde de 14 à 77 ans voudrait ajouter à sa liste de souhaits de Noël.

Citroën a choisi la teinte Kaki Anodisé car elle fait allusion à la nature. Le noir, quant à lui, évoque la force et la modernité, capte la lumière et dramatise les couleurs associées. Le choix du noir a également été motivé par la volonté d’utiliser une teinte plus foncée pour masquer la saleté.

Regardez la vidéo sur YouTube.

Et quand le Citroën My Ami Buggy Concept arrive-t-il sur le marché ?

Vous aimez l’idée ? Peut-être que de nombreux aventuriers attendraient la date de livraison. Cependant, si vous songez à acheter l’un de ces véhicules, nous avons une mauvaise nouvelle : le Citroën My Ami Buggy Concept ne sera pas accessible au public. L’entreprise l’a créé comme un exercice de conception qui « illustre l’un des nombreux visages qui pourraient être développés pour MAI ».

Désormais, on ne sait jamais ce qu’est demain, car, si l’idée est effectivement un succès, qui sait si la marque française ne reviendra pas. Pour l’instant, l’idée est très intéressante.