Windows 11 adopterait le plus grand changement apporté à Windows Search depuis le lancement de Windows Vista

Depuis l’annonce de Windows 11, Microsoft continue de travailler sur le nouveau système d’exploitation tant dans ses sections les plus esthétiques que techniques. En raison du temps de développement court dont ils disposaient, cette version initiale n’impliquait pas trop de changements au niveau interne. Mais c’est maintenant que Microsoft travaille sur ces sections internes, et l’une d’entre elles se trouve dans la recherche Windows.

Cette nouvelle réitère la confirmation que nous connaissons tous déjà : Microsoft n’envisage plus de passer à Windows Desktop pour une version de Windows Core OS, ou du moins pas pour l’instant. En raison de ce nouveau redressement de la division Windows, ils se concentrent plus que jamais sur l’amélioration des composants internes de Windows.

Microsoft passera d’ESENT à SQLite dans la base de données utilisée par Windows Search

ESENT (Extensible Storage Engine) est un moteur de base de données utilisé par Microsoft dans divers produits, dont Windows Search. Ce moteur propriétaire est une technologie de base de données non basée sur SQL. Cela signifie qu’il n’utilise pas le langage de programmation SQL, conçu pour gérer les bases de données. Cette technologie est présente depuis Windows NT 3.51

Cette technologie est celle actuellement utilisée dans Windows Search pour sauvegarder les bases de données de contenu indexé. Cela permet une recherche plus rapide entre les fichiers de l’utilisateur, et est présent chez nous depuis Windows Vista.

Mais maintenant, Microsoft apporte un changement fondamental à Windows Search depuis sa première apparition dans Vista : ils changent la technologie de la base de données d’ESENT au SQLite familier. Ce changement n’est pas officiellement signalé par Microsoft, mais le leaker bien connu Germon Vous avez remarqué ce changement dans les dernières versions d’Insider à partir du canal de développement de Windows 11.

Pour ceux qui ne le savent pas, SQLite est une technologie de base de données du domaine public. C’est-à-dire que n’importe qui peut l’utiliser et qu’il est exempt de toute exclusivité. En plus de sa popularité, sa bibliothèque est particulièrement petite, n’occupant que 275 Ko.

Nous supposons que ce changement permettrait à Windows Search d’indexer plus rapidement nos fichiers et leur contenu, et que sa base de données où il stocke l’indexation est plus légère. Mais la vraie raison de ce changement est encore inconnue.

Nous ne savons pas non plus si ce nouveau changement persistera dans le temps dans les futures compilations de Windows 11, ou s’il ne s’agit que d’un test temporaire et que Windows Search utilisera à nouveau ESE. Il faudra attendre les prochaines semaines (ou mois) pour le savoir.