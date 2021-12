Xizhi PACE : le processeur photonique qui promet d’être 100x plus rapide qu’un GPU

La société chinoise Xizhi Technology a maintenant annoncé sa dernière technologie. Il s’appelle PACE et c’est le processeur photonique de dernière génération de la marque, capable d’atteindre une fréquence surprenante de 1,00 GHz.

De plus, des informations révèlent que ce processeur promet d’être 100 fois plus rapide qu’un GPU, même les plus récents et les plus puissants du marché.

PACE : le puissant processeur photonique de Xizhi

Xizhi Tecnology est une société chinoise spécialisée dans le matériel informatique photonique. Et maintenant, il a annoncé le PACE (Photonic Arithmetic Computing Engine), son processeur de dernière génération pour le calcul photonique, capable d’atteindre la fréquence de 1,00 GHz dans certaines opérations. Ainsi, cette nouvelle technologie parvient à être jusqu’à 100 fois plus rapide qu’un GPU de dernière génération.

Selon la marque, le processeur apporte avec lui plus de 10 000 dispositifs photoniques sur une seule puce photonique. Et beaucoup pensent que les puces photoniques pourraient être l’une des options pour remplacer les puces traditionnelles à base de silicium à l’avenir. Et il semble que la nouvelle technologie PACE ait confirmé que cela pourrait en effet être une solution puissante et viable.

Basé sur le principe fondamental d’une latence extrêmement faible pour l’exécution optique de la multiplication matricielle vectorielle, ce dernier processeur de Xizhi parvient à atteindre une faible latence grâce à la multiplication matricielle répétitive et à l’utilisation intelligente de bouclages composites à contrôle de bruit, ce qui se traduit par des solutions de haute qualité à Ising et Problèmes Max-Cut et Min-Cut.

PACE contient un réseau optique 64×64, dont le noyau se compose d’une puce optique en silicium intégrée et d’une puce microélectronique CMOS dans un boîtier 3D.

Pour chaque multiplication de matrice optique, les valeurs vectorielles d’entrée sont d’abord extraites du stockage sur puce, converties en valeur analogique via un convertisseur numérique-analogique, et les modulateurs optiques respectifs sont appliqués via des micro-bosses entre la puce électronique et photonique. , pour former le vecteur de lumière d’entrée. Ensuite, le vecteur lumineux d’entrée se propage à travers la matrice optique pour produire un vecteur lumineux de sortie et obtenir un ensemble de réseaux de photodétecteurs, qui convertit ensuite l’intensité lumineuse en un signal de courant.

Enfin, le signal électrique retourne à la puce électronique via l’une des micropompes et retourne dans le domaine numérique via l’amplificateur transimpédance et le convertisseur analogique-numérique. Les tests effectués montrent que la vitesse de calcul de PACE peut être des centaines de fois supérieure à celle des cartes graphiques haut de gamme mises à jour.