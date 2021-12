Mediatek renforce son avance dans la course des fabricants de SoC pour smartphones

Comme le marché des smartphones, les fabricants de SoC qui les équipent sont dans une course effrénée pour remporter les meilleures ventes et la reconnaissance de l’industrie. MediaTek avait jusqu’à récemment une aura moins positive, mais maintenant il domine de manière proéminente.

Cependant, ce scénario a radicalement changé et domine désormais. Les dernières informations révélées montrent qu’elle reste en tête et gagne de plus en plus de marché, se distanciant ainsi de concurrents comme Qualcomm ou encore Apple.

Les offres de SoC ont radicalement changé. De nombreuses marques essaient déjà de créer et d’utiliser leurs propositions, créant ainsi une alternative à ce qui était jusqu’à récemment les seules propositions. Ici, Qualcomm et MediaTek ont ​​dominé, le premier étant la norme.

Les données les plus récentes, provenant du célèbre Counterpoint Research, se réfèrent aux mois entre juillet et septembre de cette année. Ceux-ci montrent que la domination de MediaTek reste au sommet, ayant même gagné du terrain par rapport à Qualcomm et aux autres acteurs du marché.

Fait intéressant, et contrairement à ce qui était attendu, cette croissance de MediaTek vient de l’augmentation de la demande de SoC 4G pour les smartphones. Le manque d’offre 5G conduit les fabricants à rechercher des alternatives. Au total, 2 SoC sur 5 ont été fournis par MediaTek.

La liste continue avec Qualcomm, Apple, UNISOC et Samsung. Ces deux derniers sont à égalité avec 10 % du marché. Le grand ralentissement de HiSilicon se poursuit et pour le moment, il ne détient que 2% de part de marché.

Sur le marché de la 5G, le scénario est complètement différent. Ici Qualcomm domine pleinement la présence sur les smartphones avec son SoC. Pourtant, MediaTek gagne du terrain et revendique déjà près de 30% du marché.

Sur la scène mondiale, il faut souligner la troisième position d’Apple et la croissance d’UNISOC. Cette marque a réussi à fournir ses SoC à des marques telles que HONOR, realme, Motorola, ZTE et Transsion. Il s’agit donc d’un marché en croissance et qui va certainement subir encore plus de changements dans les prochains mois.