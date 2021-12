La meilleure souris pour le travail et la productivité

La course impressionnante de Logitech avec la série MX Master a inspiré de nombreux rivaux, et la dernière version, malgré des améliorations infimes par rapport à son prédécesseur, est toujours celle à battre. Souris premium à un prix premium, la MX Master 3 utilise pleinement son profil pour droitier assez large avec un total de huit boutons sur une forme ergonomique sculptée.

Entre les principaux sélecteurs se trouve la fameuse molette de défilement tactile qui est maintenant en acier usiné et utilise la technologie électromagnétique MagSpeed ​​de Logitech pour un contrôle précis lors du défilement ligne par ligne ou un défilement ultra-rapide en mode rotation libre. La molette de défilement magnétique s’ajuste dynamiquement au mode à cliquet ou à défilement libre en fonction de la force de roulement appliquée, bien que les utilisateurs puissent toujours basculer manuellement entre eux en appuyant sur le bouton dédié situé derrière.

Cela peut sembler sur-conçu, mais la décision de Logitech d’utiliser des aimants permet un défilement plus silencieux que les conceptions traditionnelles et vise à donner un meilleur retour d’information lors du passage en revue du contenu. Logitech a également affiné le profil latéral du Master en repositionnant les deux boutons macro qui étaient auparavant empilés à côté de la molette de défilement horizontale.

La refonte épurée permet une utilisation beaucoup plus facile des deux boutons et de la molette de défilement horizontale par rapport aux modèles précédents. Cette dernière fonctionnalité, qui peut sembler un peu plus au premier abord, peut s’avérer inestimable pour les flux de travail de productivité tels que la navigation entre les lignes de code ou un canevas de conception, la mise en forme de documents ou simplement la navigation dans des pages Web. C’est pourquoi Logitech lui a donné le même traitement en acier usiné que la molette de défilement principale, car les deux devraient être très utilisées.

Une autre couche de fonctionnalité est fournie par le bouton « geste » situé à la base du repose-pouce. Appuyez dessus pour ouvrir la vue des tâches dans Windows par défaut, tandis qu’appuyer et faire glisser dans l’une des quatre directions donne accès à autant de raccourcis. Leur configuration et la gestion de toutes les autres fonctionnalités du MX Master 3 se font via le logiciel Options de Logitech.

Ce programme vous permet de définir des personnalisations spécifiques à l’application, d’attribuer des macros, d’ajuster le défilement, d’activer/désactiver les gestes et de recevoir des notifications de batterie faible. Vous ne pouvez pas entrer une valeur DPI spécifique, mais un curseur de sensibilité permet un réglage incrémentiel entre 200-4000 DPI. Logitech Options donne également accès à Flow, un outil multiplateforme permettant de travailler de manière transparente entre les appareils Windows, Linux, macOS, iOS et Android compatibles Flow. Pour les utilisateurs expérimentés dont le travail est réparti sur plusieurs plates-formes, interagir et déplacer du contenu entre elles avec une seule souris peut être une fonctionnalité très pratique.

Comme son prédécesseur, Logitech revendique une autonomie de 70 jours pour le MX Master 3. Cela signifie qu’une charge complète et une utilisation modérée/forte vous libéreront pendant au moins quelques semaines. C’est également le premier de la série à passer à l’USB-C et prend également en charge la charge rapide pour offrir jusqu’à 3 heures d’utilisation avec une charge de 1 minute.

Le MX Master 3 à 100 $ est cher, mais les améliorations matérielles et logicielles de Logitech sur plusieurs générations sont destinées à satisfaire les utilisateurs les plus exigeants. Certains peuvent trouver son poids et sa taille de 141 g/4,97 oz un peu plus gros, et la conception non ambidextre laisse les utilisateurs gauchers… les mains vides. Le choix idéal pour les personnes ayant ces problèmes est le Logitech MX Anywhere 3, qui est également notre principale recommandation dans la catégorie voyage et portabilité.

Une alternative solide : HP 930 Creator

La 930 Creator de HP est une autre souris axée sur la productivité qui coûte 10 $ de moins que la MX Master 3, mais qui est similaire à bien des égards. Outre la conception familière, cette souris de grande taille pour droitiers peut également se connecter à plusieurs appareils simultanément (Bluetooth et 2,4 GHz), a une autonomie de 60 jours rechargeable via USB-C et pèse un peu moins que la Logitech à 132g/4.66oz.

Le 930 Creator dispose de sept boutons programmables sur un total de dix, d’une molette de défilement libre et d’un capteur 800-3000 DPI qui peut être ajusté avec le logiciel Accessory Center de HP. Outre de nombreux profils spécifiques à l’application et des raccourcis de molette de commande astucieux, il existe également une fonction Edge Layout dans l’application qui divise les coins de l’écran en six zones et peut déclencher certaines actions en fonction du bord touché par la souris. C’est une fonctionnalité pratique qui peut être difficile à utiliser lors de l’utilisation de plusieurs écrans, car chaque moniteur est traité séparément et le mouvement du curseur entre eux peut entraîner des déclenchements accidentels.

Comme la MX Master 3, cette souris peut également déplacer le curseur et les fichiers entre les appareils multiplateformes, mais cette capacité est limitée aux systèmes Windows et macOS uniquement. Il est cependant légèrement plus portable que le Logitech, étant donné la base magnétiquement amovible du HP qui abrite soigneusement son dongle unificateur. Bien qu’elle ne soit pas aussi populaire parmi les créatifs que la MX Master 3, la 930 Creator de HP est une autre souris premium complète sans faiblesses flagrantes.

Une alternative économique : la souris ergonomique Microsoft Bluetooth

La souris ergonomique Bluetooth de Microsoft montre que vous n’avez pas à supporter les conceptions laides d’antan si vous recherchez une souris de bureau grand public. Emballant un capteur de 2 400 DPI, cette option sans fil de 25 $ simplifie les choses en termes de fonctionnalités et de connectivité, mais arbore un design épuré et confortable pour une utilisation prolongée. Il dispose également de deux boutons programmables sur le côté gauche et d’une molette de défilement en métal texturée et cliquable sur le dessus pour l’informatique de tous les jours.

Il est conçu pour durer plus d’un an avec 2 piles AAA, et il existe également un modèle filaire au prix similaire si vous préférez. Ce dernier entraînera une traînée de câble, moins de confort et une portée limitée, mais vous n’aurez pas à vous soucier de la charge ni des problèmes d’interférence si votre lieu de travail est encombré d’autres appareils sans fil.

Si 30 $ dépassent votre budget et que vous avez besoin de quelque chose de basique pour faire avancer les choses, alors le B100 de Logitech vaut le détour. Un capteur optique de 800 DPI, une compatibilité système étendue (Windows, macOS, Chrome OS et Linux) et une conception ambidextre font de cette souris plug and play à 7 $ l’un des choix budgétaires les plus populaires.