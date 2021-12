Vous ne parvenez pas à parcourir les sites Web de Microsoft avec Firefox ? il y a déjà une solution

Internet est composé d’un ensemble de protocoles créés pour que des applications comme Firefox puissent communiquer entre elles sans problème ni gêne. Ce sont les règles de base et ce qui fait que tout fonctionne.

Une rupture de cette communication semble désormais exister entre les sites Firefox et Microsoft. Quiconque utilise le navigateur Mozilla pour accéder à ces sites rencontre une erreur et ne peut pas visiter ces sites.

Si vous utilisez Firefox en dehors de Microsoft

Il s’agit d’un problème qui semble exister depuis quelques jours et dont la cause est bien connue. Lorsqu’ils accèdent à microsoft.com ou à d’autres sites Web du géant du logiciel, les utilisateurs reçoivent un message qu’ils ne peuvent pas contourner.

Ce n’est pas l’un des nombreux messages connus des utilisateurs, mais la cause semble bien identifiée. Tout se passe parce que Microsoft n’a pas de fonction de sécurité active pour les sites Internet. On parle d’OCSP.

Le problème est dans l’OCSP des sites visités

Les plaintes des utilisateurs existent déjà et toutes révèlent la même chose. Lors de l’accès à microsoft.com ou à d’autres sites Web, Firefox révèle une erreur et empêche l’utilisateur d’accéder. On sait également que ce n’est pas une situation nouvelle, mais tout indique qu’il s’agit d’un problème causé par Firefox.

OCSP est un moyen utilisé par les navigateurs pour valider que les certificats utilisés n’ont pas été révoqués. A la réception d’un de ces certificats dans une connexion, il consulte l’entité émettrice et garantit qu’ils sont toujours valables et utilisables. C’est là que Firefox échoue, avec du matériel téléchargé par Microsoft.

Mozilla a déjà publié le correctif pour ce problème.

Plusieurs solutions ont été présentées, mais Mozilla a résolu le problème de façon permanente. Les utilisateurs n’auront qu’à mettre à jour Firefox vers la version 95.0.1 et tout devrait être résolu immédiatement et rallumé.

Ce n’est pas une situation nouvelle dans Firefox, cela s’est produit à quelques reprises dans le passé. Cette fois, il semble que le problème aura été résolu de manière permanente et que cela ne devrait pas se produire. Si vous rencontrez ce problème, mettez simplement à jour Firefox et tout devrait revenir à la normale.