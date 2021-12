Signal met à jour vos appels vidéo de groupe et se démarque de la concurrence

La pandémie a créé l’habitude de communiquer directement avec de nombreux services de messagerie. Ceux-ci permettent de créer des groupes et en peu de temps il est possible d’avoir un appel de groupe, avec un nombre bien défini de participants.

C’est sans aucun doute l’une des limites de l’utilisation de ces services, qui ont tendance à ne pas combiner confidentialité et meilleures fonctionnalités. Signal se démarque maintenant et a apporté à ses appels de groupe une mise à jour de poids qui a laissé la concurrence loin.

De plus en plus d’appels vidéo cryptés

Mélanger la sécurité des flammes cryptées avec un volume élevé d’utilisateurs est quelque chose que la plupart des services de messagerie ne recherchent pas. Le défi technique est grand et complique de façon exponentielle le fait d’avoir de nombreux utilisateurs connectés.

Presque tous les services ont déjà crypté ces appels vidéo de groupe, mais le nombre d’utilisateurs est faible. Signal a maintenant franchi une étape importante et a réussi à étendre son offre à une limite maximale de 40 utilisateurs.

La sécurité ne peut pas être maintenue avec de nombreux

Comme les autres, et nous parlons de WhatsApp et Telegram, ce nombre ne dépasse pas 8 utilisateurs maximum. Au-dessus de cette valeur, les choses se compliquent et la sécurité n’est plus totalement garantie, ce qui va à l’encontre de son objectif.

Signal a alors cherché une alternative et a fini par abandonner son protocole de sécurité bien connu, qui fait partie de son succès. Il a fini par créer une approche appelée Selective Forwarding, dans laquelle les serveurs envoient de la vidéo et de l’audio aux clients sans les modifier ni les lire.

Signal parvient à se démarquer de la concurrence

Après des mois à tester cette nouvelle formule, ils se sont rendu compte que cette approche permet au nombre de clients de croître et ainsi d’avoir une plus grande échelle. Confirmant cela est cette nouvelle fonctionnalité, qui permet jusqu’à un maximum de 40 utilisateurs dans les appels vidéo cryptés.

Bien entendu, la concurrence est loin d’avoir ces valeurs et elle cherchera certainement à grandir et à proposer, à tout le moins, une solution identique. Signal montre ainsi qu’il est très en avance sur ce que propose ses concurrents.