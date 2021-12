Une femme de 84 ans perd 800 000 $ dans une arnaque à la crypto-monnaie

Les crypto-monnaies sont un segment très attractif qui suscite la curiosité de la plupart des internautes. Cependant, il est essentiel que quiconque souhaite s’aventurer dans ce monde soit bien informé sur la façon de le faire en toute sécurité. De plus, il est également important que chacun d’entre nous essaie d’en savoir plus sur ce qu’est réellement ce marché, afin de détecter d’éventuelles situations à risque.

Et les nouvelles d’aujourd’hui parlent d’une telle situation. Selon les informations, une femme de 84 ans a perdu 800 000 $ plus tard si elle était touchée par des crypto-monnaies.

Alors que le marché des crypto-monnaies se généralise et que les informations à son sujet atteignent de plus en plus de personnes, il est également nécessaire d’être conscient de tout ce qui peut sembler étrange. À mesure que l’intérêt pour les monnaies numériques augmente, le nombre de crimes et de fraudes liés à ce secteur augmente également.

Une femme âgée perd 800 000 $ dans une arnaque à la crypto-monnaie

Selon des informations récemment révélées par la chaîne de télévision nord-américaine CBS12, Alex Anlyan, une femme de 84 ans, a été victime d’une arnaque à la crypto-monnaie qui lui a coûté 800 mille dollars. La situation s’est produite à West Palm Beach, en Floride.

Selon les détails, la femme âgée a commencé à investir dans les crypto-monnaies, avec l’objectif de penser à l’épargne de sa famille en laissant les actifs sur l’échange Coinbase, la plateforme où elle menait ses opérations. Cependant, un certain jour, la dame a reçu un appel d’un numéro inconnu enregistré à Washington DC, indiquant que son compte avait été mis à zéro.

C’était un numéro de Washington DC, zone 202, et l’homme a déclaré qu’il « n’avait plus d’argent sur son compte Coinbase ».

Anlyan pense que le coup s’est produit lors de ce même appel, car vous y avez révélé vos informations et vos données d’accès à la plate-forme. Juste après l’appel, la femme âgée a accédé à la plateforme et s’est aperçue qu’elle avait bien été victime d’une arnaque, son compte étant totalement nul. Des milliers de montants de 98,50 $ ont été volés, pour un total d’environ 800 000 $.

Dans une interview avec CBS12, Anlyan dit qu’il a peu d’espoir de récupérer l’argent. Vous avez même rédigé un rapport de cyber-fraude lié aux autorités et à votre banque et avez également contacté le FBI. Cependant, il a le sentiment que rien de tout cela ne va nulle part. De plus, il avoue que :

Il est difficile pour les personnes âgées de comprendre ce monde de l’invisible.

Pour des raisons de sécurité, CoinBase a fermé le compte d’Anlyan. CBS12 attend toujours que la plateforme fournisse des éclaircissements sur l’affaire. Vous pouvez voir l’interview complète ici.