Le service de cloud gaming GeForce Now de Nvidia obtient un plan alimenté par RTX 3080

En bref : les services de cloud gaming n’ont pas encore remplacé les plateformes de jeux traditionnelles, mais cela ne signifie pas que ces services sont infructueux. La plate-forme GeForce Now de Nvidia a bien fonctionné en proposant une offre intéressante aux utilisateurs de PC bas de gamme qui souhaitent toujours profiter de jeux haute fidélité. Désormais, la société propose un nouveau plan d’abonnement haut de gamme à ceux qui ont de l’argent à revendre : GeForce Now RTX 3080.

Nous n’avons probablement pas besoin de le dire, mais ce niveau d’abonnement est alimenté par des serveurs équipés de RTX 3080 au siège de Nvidia et il promet les « performances les plus élevées » de tous les plans GeForce Now. Les deux autres niveaux sont GeForce Now Free et Priority, qui sont respectivement de 0 $ et 9 $ par mois.

Nvidia n’a pas divulgué le matériel de ces niveaux, mais le plan Priority offre une prise en charge RTX à 1080p et 60 FPS (au maximum). Ceux qui veulent jouer à des résolutions ou des fréquences d’images plus élevées sont mieux lotis avec le plan RTX 3080, qui est une bête entièrement différente.

Il vous accorde des durées de session de huit heures (au lieu de six de Priority) et jusqu’à 120 FPS à 1440P. Si vous préférez la résolution aux performances, vous pouvez utiliser un appareil Shield TV pour jouer à « jusqu’à 4K HDR », bien que cela réduira probablement considérablement votre FPS.

Le plan RTX 3080 GeForce Now vous coûtera 100 $ par six mois. Au moment de la rédaction, il est impossible de facturer ce plan mensuellement ou annuellement, mais si vous deviez faire la moyenne du coût sur ces six mois, ce serait environ 16,67 $ par mois. Ce n’est pas une valeur terrible pour ce que vous obtenez, à condition que vous ayez déjà une belle sélection de jeux haut de gamme à jouer – contrairement à Stadia, GeForce Now s’appuie sur vos bibliothèques de jeux Steam et Epic existantes pour fonctionner. Cela dit, le fait que la facture doive être payée en une seule fois dissuadera probablement de nombreux abonnés potentiels.

Pour vous inciter à rejoindre le plan haut de gamme dès maintenant, Nvidia vous offrira une copie gratuite de Crysis Remastered lors de votre premier paiement. Ce sera une clé échangeable sur Epic Games Store, livrée par e-mail.

En tant que passionnés de matériel, nous, ici à TechSpst, conseillerions normalement à nos lecteurs d’assembler (ou d’acheter) leurs propres plates-formes de jeu physiques – les avantages dépassent de loin les inconvénients dans la plupart des cas. Cependant, dans le climat matériel actuel, où les GPU et les processeurs sont presque impossibles à acquérir à un prix raisonnable, les arguments contre GeForce deviennent désormais nettement plus faibles. Si l’alternative consiste à jouer à des résolutions ou à des fréquences d’images horribles, même le plan prioritaire à 10 $/mois de Nvidia pourrait être une meilleure affaire; du moins pour le moment.