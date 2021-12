Uber va tester un service de livraison de nourriture «autonome» au début de 2022

Vue d’ensemble : Uber a annoncé un partenariat avec le fournisseur de technologie de véhicule sans conducteur Motional pour fournir des livraisons de nourriture « autonomes » à certains clients au début de l’année prochaine. Il s’agit du premier partenariat de livraison sur route d’Uber avec un fournisseur autonome, et si tout se déroule comme prévu, cela pourrait représenter la première phase d’un nouveau modèle commercial pour l’entreprise de covoiturage et de livraison.

Les deux sociétés ont déclaré que les essais commenceraient début 2022 à Santa Monica, en Californie. Motional déploiera son robot-axe entièrement électrique basé sur Hyundai IONIQ 5, qui sont des véhicules SAE de niveau 4, pour le travail complet avec des modifications dans le véhicule pour permettre la livraison de nourriture.

Au départ, les clients n’auront accès qu’à un ensemble de kits de repas sélectionnés dans certains restaurants plutôt qu’à la gamme complète d’options disponibles via le service traditionnel Uber Eats. Un porte-parole de Motional a déclaré à Engadget que le service serait lancé avec des opérateurs de sécurité présents dans les véhicules, ce qui signifie que ce n’est pas tout à fait une opération autonome à 100% – du moins, pas encore.

Motional ne partagerait pas non plus le nombre de véhicules qu’il envisage de mettre sur la route, nous ne savons pas non plus à quelles heures il fonctionnera ou si les véhicules de livraison autonomes fonctionneraient par mauvais temps comme la pluie ou le brouillard.

Uber s’est retrouvé entre le marteau et l’enclume lorsque la pandémie s’est installée et que les efforts de verrouillage sont entrés en vigueur. Le PDG nouvellement créé, Dara Khosrowshahi, a assuré aux investisseurs que l’entreprise avait suffisamment d’argent pour surmonter Covid-19 et a commencé à rechercher de nouvelles sources de revenus pour traverser l’épidémie.

Cet été-là, la société a acheté le service de livraison de nourriture Postmates pour 2,65 milliards de dollars avant de s’emparer du service de livraison d’alcool Drizly pour 1,1 milliard de dollars en février dernier.