Activision entre dans l’esprit des fêtes

Le mois de Noël étant déjà lancé, Activision n’a pas non plus voulu manquer l’occasion et à ce titre, a lancé une campagne promotionnelle qui englobe certains de ses meilleurs titres.

Venez voir quels jeux ont des prix de Noël.

Activision, l’une des marques de développement et de distribution de jeux vidéo les plus prestigieuses et les plus connues, est entrée dans le véritable esprit de Noël.

En effet, la société à l’origine de titres tels que Call of Duty, Tony Hawk Pro Skater 1+2, Skylanders ou Destiny entre autres, a déjà sorti quels jeux ont des valeurs de Noël. Vous pouvez voir les jeux de campagne ci-dessous :

Jeu Plate-forme Prix ​​promotionnel CALL OF DUTY : LA GUERRE MODERNE PS4 49,99 € CALL OF DUTY BLACK OPS : GUERRE FROIDE PS4 49,99 € CALL OF DUTY BLACK OPS : GUERRE FROIDE PS5 59,99 € CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGIE PS4 29,99 € CRASH TEAM RACING NITRO CHANGER 29,99 € LA TRILOGIE SPYRO REIGNITÉE CHANGER 29,99 € LA TRILOGIE SPYRO REIGNITÉE PS4 29,99 € SKATEBOARD PRO 1+2 DE TONY HAWK PS4 29,99 € SKATEBOARD PRO 1+2 DE TONY HAWK PS5 29,99 €

Comme vous pouvez le voir dans la liste ci-dessus, les jeux Activision en vente sont de qualité garantie et les prix… attractifs. qui sait si ça peut être une bonne occasion de bourrer la « chaussure » de quelqu’un en cette période de Noël…

Des grands combats frénétiques de Call of Duty, aux manœuvres extrêmes de Tony Hawk, aux courses folles et météoriques de Crash Bandicoot, sans oublier la magie innocente de Spyro, Activision offre plein d’alternatives pour un bon choix.

La promotion de Noël d’Activision se déroule du 13 au 26 décembre (limitée aux stocks existants, bien sûr).