Astuce : Marre de Google Lens sur Android Chrome ? Passer à la recherche d’images

Google crée de plus en plus de solutions alternatives pour ses services. Avec des ressources presque illimitées, vous pouvez avoir des propositions avec Google Lens, qui effectue des recherches d’images sur Internet.

Bien entendu, l’intégration avec d’autres services et applications est garantie, pour une utilisation encore plus simple. Bien sûr cela ne plaît pas à tout le monde et c’est pourquoi il est important de savoir désactiver. Aujourd’hui, nous expliquons comment ils peuvent passer à la recherche d’images dans Android Chrome en abandonnant Google Lens.

Tout le monde connaît certainement Google Lens et ses capacités de recherche. Il suffit de pointer le smartphone sur un objet, une image, un texte ou même un problème mathématique et ceux-ci sont recherchés sur Internet. C’est un outil excellent et très utile.

Google Lens s’intègre dans le navigateur du smartphone

Google a essayé de l’appliquer dans bon nombre de ses services, de Photos à Chrome lui-même. Dans ce dernier cas, ils peuvent même rechercher des images trouvées sur Internet, ce qui est tout à fait naturel.





En cliquant sur une image, que vous trouvez sur n’importe quelle page, vous pouvez trouver une nouvelle option dans le menu contextuel. Ici, près du bas, ils trouvent l’option Rechercher avec Google Lens. Choisissez et voyez comment Google ouvre beaucoup plus d’informations dans Android.

Comment supprimer cette option d’Android Chrome

C’est une option qui a été appliquée sans aucune information aux utilisateurs de Chrome, ce qui n’a pas été bien reçu par tout le monde. Il y a ceux qui veulent revenir à l’ancienne recherche, qui se limite à regarder dans les images du moteur de recherche.





Pour modifier cette entrée de menu et la recherche associée, vous devez d’abord accéder aux paramètres des drapeaux de Chrome. Donc, et dans un onglet, il suffit de mettre chrome://flags. Sur la page qui s’ouvre, ils doivent la mettre dans la recherche Google Lens.

Parmi les différentes entrées qui sont présentées doit choisir Recherche d’images optimisée par Google Lens dans le menu contextuel. Cela peut avoir la valeur Activer, devant passer à défaut ou, si cela ne fonctionne pas, la valeur Désactivée.





La recherche revient maintenant à ce qui était normal

Après avoir redémarré Chrome, ce qu’ils font sur la page précédente, tout changera. Lors du choix d’une nouvelle image, le menu contextuel aura désormais le Rechercher l’image sur Google. Une fois choisie, l’image est maintenant chargée pour une recherche d’image normale.

C’est de cette manière simple qu’ils peuvent changer la façon dont Chrome sur Android recherche les images et les gère. Lens est un excellent outil, mais il ne convient certainement pas à tout le monde, qui a désormais une solution pour adapter ce navigateur à ses envies.

