Intel prévient que le métavers n’est pas aussi proche que le méta le laisse paraître

Le métavers a été dans la bouche d’Internet et les récents paris de Mark Zuckerberg ont amené les gens à croire que le monde virtuel est très proche. Cependant, Intel n’est pas d’accord et prévient que le métaverse nécessitera mille fois plus de puissance de calcul que ce qui est actuellement disponible.

Pour l’entreprise, les géants de la technologie ont encore un long chemin à parcourir pour atteindre le métavers.

Selon Hipertextual, Intel s’intéressait au développement du métaverse, réalisé par des sociétés telles que Meta et Epic Games. Cependant, l’entreprise estime que créer un monde virtuel parallèle à la réalité nécessitera une « grande puissance de calcul » et qu’il n’est pas aussi proche que les grandes entreprises technologiques veulent le faire apparaître.

Alors que Raja Koduri, vice-président senior et chef du groupe de systèmes informatiques et graphiques accélérés d’Intel, est enthousiasmé par le concept de métaverse – en particulier compte tenu de la dépendance de la pandémie au numérique – il reste réaliste. En d’autres termes, cela suggère que le développement du métavers a encore un long chemin à parcourir.

Pour Intel, la technologie actuelle ne suffit pas pour le métaverse

Pour justifier son point de vue, l’exécutif d’Intel affirme que le métaverse nécessitera des avatars, des éléments détaillés tels que des vêtements, des tons chair réalistes et des objets 3D, ainsi que d’autres éléments présentés en temps réel.

Ainsi, tout en sachant qu’il existe aujourd’hui des technologies capables d’y parvenir, il pense que de telles tâches ne sont possibles qu’à petite échelle. Par conséquent, les systèmes ne sont pas encore capables de traiter la quantité d’informations dont un métaverse a besoin.

Imaginez résoudre ce problème à grande échelle, pour des centaines de millions d’utilisateurs simultanément. Ils réaliseront rapidement que notre infrastructure informatique, de stockage et de réseau n’est tout simplement pas suffisante aujourd’hui pour soutenir cette vision.

Exécutif d’Intel a déclaré.

Selon Raja Koduri, le métaverse nécessitera que le matériel soit mille fois plus efficace. Cependant, cela nécessitera également une amélioration des performances du logiciel. Pourtant, Intel a été ouvert à proposer des solutions pour que les entreprises puissent aller de l’avant avec le développement de leur monde virtuel.

