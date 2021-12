L’étoile EK Draconis est similaire au Soleil et donne un avertissement à la vie sur Terre

Les astronomes ont peut-être détecté, pour la première fois, une étoile semblable au soleil qui a produit une explosion géante, 10 fois plus grande que tout ce qui a jamais été vu dans notre étoile. Ces « feux d’artifice » troublants ont été déclenchés par la star nommée EK Draconis.

Ces informations pourraient jeter un nouvel éclairage sur les effets que de puissantes explosions ont pu avoir sur la Terre primitive lorsque la vie est née. Cependant, ils peuvent démontrer les dégâts sur la Terre moderne et sur nos sociétés.

Une étoile semblable au Soleil donne un avertissement à la Terre

En observant un système stellaire situé à des dizaines d’années-lumière de la Terre, les astronomes ont observé, pour la première fois, des « feux d’artifice » troublants. L’étoile appelée EK Draconis a éjecté une quantité gigantesque d’énergie et de particules chargées dans un événement bien plus puissant que tout événement de ce type jamais vu dans notre propre système solaire.

L’étude, publiée le 9 décembre, explore un phénomène stellaire appelé « éjection de masse coronale », également connu sous le nom de tempête solaire.

Yuta Notsu, chercheur à l’Université du Colorado à Boulder, aux États-Unis, a expliqué que le soleil émet régulièrement ce type d’éruptions. Ils sont composés de nuages ​​de particules ou de plasma extrêmement chauds, qui peuvent voyager dans l’espace à des vitesses de millions de kilomètres par heure.

Bien que naturelles, ces éruptions sont potentiellement de mauvaises nouvelles : si une éjection de masse coronale frappe la Terre, elle pourrait endommager les satellites en orbite et affecter les réseaux électriques desservant des villes entières.

La nouvelle étude suggère également que les explosions pourraient empirer. Dans l’enquête, les scientifiques ont utilisé des télescopes terrestres et spatiaux pour espionner EK Draconis, qui ressemble à une jeune version de notre Soleil. Star.

L’événement peut servir d’avertissement sur la dangerosité de la météo spatiale.

Les superéminences peuvent être très dangereuses

Les astronomes à la tête de cette étude ont expliqué que les éjections de masse coronale se produisent généralement peu de temps après qu’une étoile libère un renflement ou une explosion soudaine et brillante de rayonnement pouvant atteindre l’espace.

Cependant, des enquêtes récentes ont suggéré que, sur le Soleil, cette séquence d’événements peut être relativement lisse, du moins en ce qui concerne les observations déjà enregistrées.

En 2019, par exemple, ces chercheurs ont publié une étude qui a montré que les jeunes étoiles semblables au Soleil dans la Galaxie semblaient avoir des surplombs fréquents – comme nos propres proéminences solaires, mais des dizaines voire des centaines de fois plus puissantes.

En ce sens, ils déclarent que de telles superéminences peuvent également se produire sur le Soleil, mais pas très souvent, peut-être une fois tous les plusieurs milliers d’années. Pourtant, cette information a laissé l’équipe curieuse : une superproéminence pourrait-elle également conduire à une superéjection de masse coronale ?

Les protubérances sont beaucoup plus grandes que les protubérances que nous voyons depuis le Soleil. Par conséquent, nous pensons qu’elles produiraient également des éjections de masse beaucoup plus importantes. Mais, jusqu’à récemment, ce n’était qu’un moment.

Renvoyé à l’enquêteur Yuta Notsu.

Pour le savoir, les enquêteurs se sont tournés vers EK Draconis. La curieuse étoile, a expliqué Notsu, a à peu près la même taille que notre Soleil, mais elle est relativement jeune au sens cosmique, elle n’a que 100 millions d’années.

Notre Soleil était comme ça il y a 4,5 milliards d’années.

dit Notsu.

Un « monstre » qui se déplaçait à 1,6 million de kilomètres à l’heure

Les chercheurs ont observé l’étoile pendant 32 nuits en hiver et au printemps 2020 à l’aide du satellite Transiting Exoplanet Survey (TESS) de la NASA et du télescope SEIMEI de l’Université de Kyoto. Le 5 avril, Notsu et ses collègues ont eu de la chance : les enquêteurs ont observé dans EK Draconis la sortie d’une super-éminence, vraiment grosse.

Environ 30 minutes plus tard, l’équipe a observé ce qui semblait être une éjection de masse coronale s’éloignant de la surface de l’étoile. Ils ont également pu capturer la première étape de la vie de ce phénomène, appelée phase « d’éruption du filament ». Mais même ainsi, c’était un monstre, se déplaçant à une vitesse maximale de 1,6 million de kilomètres par heure.

Cette information n’est peut-être pas de bon augure pour la vie sur Terre. C’est-à-dire que ce que l’équipe a obtenu suggère que le Soleil pourrait également être capable de tels événements extrêmes. Mais heureusement, à l’instar des superproéminences, la probabilité de superéjections de masse coronale est relativement faible pour les étoiles de l’âge de notre Soleil.

Pourtant, Notsu a noté que les grandes éjections de masse peuvent avoir été beaucoup plus courantes dans les premières années du système solaire. En d’autres termes, les gigantesques éjections de masse coronale ont peut-être contribué à façonner des planètes comme la Terre et Mars.