TikTok Live Studio est une application de streaming de bureau pour rivaliser avec Twitch

Dans le contexte : même avec YouTube et Facebook en concurrence sur le marché du streaming en direct, Twitch règne toujours en maître. Cela pourrait changer bientôt, cependant, à l’approche d’un nouveau concurrent. TikTok commence à faire ses premiers pas dans le streaming, en lançant l’application TikTok Live Studio pour sélectionner des utilisateurs dans le monde entier.

Utilisateurs ayant eu accès à l’application de streaming partagé des images de l’interface utilisateur, des fonctionnalités de chat et de la page des paramètres pour montrer ce que le logiciel peut faire. TikTok Live Studio est plutôt basique dans son état actuel, un peu comme ce qu’était la version bêta de Twitch Studio lors de sa sortie.

La version actuelle du logiciel de streaming de TikTok permet aux utilisateurs d’enregistrer en mode paysage ou portrait. Il peut également capturer à partir de diverses sources, notamment des jeux, des mobiles, des vidéos, des programmes, des appareils photo, du texte et des images. De plus, un composant de chat comporte un ensemble de base d’emojis.

Pour essayer la nouvelle application de streaming, vous devez accéder au site officiel et vous connecter à l’aide d’un compte TikTok. Une fois que vous avez téléchargé l’application, ouvrez-la et entrez les informations d’identification de votre compte. Ensuite, vous pourrez diffuser du contenu depuis votre ordinateur, votre téléphone ou votre console de jeu directement vers TikTok.

C’est super basique dans son état actuel. Possède à la fois des scènes de paysage et de portrait. Les sources incluent Game Capture, Mobile Capture, Video Capture, Program Capture et certains textes/images. Pas de sources de navigateur, ni d’alertes. Les emojis sont limités à ceux d’origine. pic.twitter.com/oOHwUbSdUF – Zach Bussey (@zachbussey) 15 décembre 2021

Un représentant de TikTok a déclaré que Live Studio n’était rien de plus qu’un test pour le moment et qu’en tant que tel, il pourrait ne jamais être diffusé à grande échelle. La phase en cours permettra au géant des médias sociaux d’évaluer comment les créateurs utilisent le logiciel. Sur la base de ces résultats, le développement sera adapté en fonction de leurs besoins.

On ne sait toujours pas quel type de streamers TikTok espère obtenir avec son offre, mais sur la base du matériel marketing, il semble destiné aux joueurs. Des alternatives comme OBS Studio et Streamlabs OBS sont beaucoup plus matures que Live Studio, mais c’est normal étant donné que l’application est encore en phase de test.

Crédit générique : Solen Feyissa