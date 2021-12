Huawei MatePad 11 : De bons arguments dans une tablette qui est le compagnon idéal du PC

Les tablettes ont réussi à conquérir leur espace et sont aujourd’hui un outil indispensable pour de nombreux utilisateurs. Ils remplacent le PC dans de nombreuses situations, vous donnant encore plus de liberté pour effectuer toutes les tâches.

Cependant, une étape importante restait à franchir, qui était d’unir ces deux plateformes. Huawei semble avoir fait le bon pas dans cette direction et a dans MatePad 11 la réponse. C’est une excellente tablette pour le travail, avec un aspect multi-tâches et multi-écrans.

L’engagement de Huawei envers les tablettes a toujours été évident, avec des propositions pour tous les domaines, des professionnels les plus exigeants à l’éducation ou aux simples loisirs. Cette richesse d’offre a permis à la marque d’être reconnue par le public.

C’est dans ce contexte que Huawei met sur le marché le MatePad 11, une tablette dédiée aux plus exigeants et avec un aspect multi-tâches et multi-écrans élevé. Avec des arguments matériels très intéressants, il a une intégration unique avec le PC et la nouveauté qu’est HarmonyOS.

HarmonyOS : le système parfait pour les tablettes

Huawei avait promis que leurs équipements commenceraient à apparaître naturellement avec HarmonyOS. Ce système transversal au hardware de la marque montre comment il est possible de réinventer des propositions actuelles et de créer quelque chose de nouveau, mais qui, en même temps, ne crée pas d’étrangeté pour l’utilisateur.

Il convient de souligner certaines fonctionnalités de cette version pour tablettes. Ainsi, nous avons le nouveau Bottom Dock, qui permet de mettre en évidence jusqu’à huit applications sur le côté gauche, généralement les plus utilisées. Sur le côté droit, il y a jusqu’à 3 de ceux récemment utilisés.

Le nouveau Huawei MatePad 11 ajoute également la fonctionnalité Service Widget pour augmenter l’efficacité, affichant des informations plus pertinentes sur l’écran principal, sans ouvrir l’application. En plus de ces fonctionnalités, et via le panneau de configuration HarmonyOS, il est possible de visualiser facilement la connexion de cette tablette à différents appareils à proximité, comme un Super Device.

Il suffit de faire glisser l’icône de l’équipement que vous souhaitez connecter sur l’icône de la tablette et ainsi de connecter deux appareils. La fusion de ces derniers indique un couplage réussi, aidant les utilisateurs à visualiser plus facilement la connexion entre différents appareils.

HarmonyOS permet bien plus à cette tablette, comme l’utilisateur s’en rendra rapidement compte. Avec la nouvelle fonctionnalité Multiplicateur d’applications, les utilisateurs peuvent ouvrir deux sections de la même application dans une seule fenêtre divisée, qui peut être affichée sur le même écran.

Cela profite non seulement de l’espace d’écran de la tablette, mais révolutionne également l’expérience sur cet appareil, avec un écran horizontal. L’offre de Huawei sur AppGallery a fait en sorte que de plus en plus d’applications prennent en charge ce mode.

Le compagnon idéal de votre ordinateur portable

Si, d’une part, les tablettes permettent de remplacer le PC, d’autre part, elles pourraient s’intégrer plus profondément, étant une véritable extension des ordinateurs. Ce concept vient nativement du Huawei MatePad 11 et peut être exploité facilement et de diverses manières. Le bureau s’agrandit immédiatement, à la discrétion de l’utilisateur, toujours à l’aide du nouveau M-Pencil.

Avec cette tablette, nous avons la possibilité de collaborer sur plusieurs écrans avec un Huawei MateBook et cela peut se faire de trois manières différentes : miroir, étendre et collaborer. Ainsi, et sans aucun câble ni connexion, les utilisateurs peuvent agrandir leur écran à leur guise.

Dans le premier mode, le Mirror, l’écran de l’ordinateur portable est projeté sur la tablette, les deux appareils affichant le même contenu. Le contrôle du PC passe également à la tablette et tout ce que l’utilisateur écrit avec le M-Pencil sur le MatePad 11 sera affiché sur l’ordinateur.

Le deuxième mode, Extend, permet au MatePad 11 d’être un deuxième moniteur pour l’ordinateur portable. De cette façon, ils donnent accès à plus de contenu dans un nouvel espace, ce moniteur supplémentaire, ce qui se traduit par une intégration parfaite. De cette façon, et sans aucune connexion physique, la productivité est immédiatement augmentée.

Enfin, et en mode Collaborer, les barrières entre les 2 systèmes d’exploitation disparaissent. Celui-ci peut être intéressant pour ceux qui travaillent sur MatePad 11 et souhaitent envoyer des fichiers, du texte ou des images vers Windows. Bien sûr, cela fonctionne également dans le sens inverse, pour envoyer des informations au MatePad 11.

Un matériel qui promet et ne fait jamais de compromis

Huawei a réussi à équilibrer le matériel du MatePad 11 et apporte ainsi dans ce modèle un processeur Qualcomm Snapdragon 865, secondé par 6 Go de RAM et 64, 128 ou 256 Go de stockage. L’écran est de 10,95 pouces, de type TFT LCD.

Dans le domaine de la batterie, celle-ci aura une durée prolongée, tout cela grâce à ses 7 250 mAh. La charge ne prendra pas longtemps car la prise en charge de la charge rapide à 10 V/2,25 A est présente. Les caméras sont de 13MP à l’arrière et de 8MP à l’avant.

A noter également qu’il s’agit de la première tablette de la marque à proposer un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, permettant une visualisation de meilleure qualité. Il assure également un contrôle tactile plus réactif et une réponse tactile plus rapide lors de l’écriture.

Huawei MatePad 11 – Spécifications

dimensions

Hauteur : 253,8 mm

Largeur : 165,3 mm

Profondeur : 7,25 mm

Poids : env. 485g (batterie incluse)

Écran

Taille : 10,95 pouces

Ratio écran/corps : 86 %

Couleur : 16,7 millions de couleurs, large gamme de couleurs DCI-P3

Type : LCD TFT (IPS)

Résolution : WQXGA 2 560 x 1 600 pixels, 275 ppp

Processeur

Qualcomm Snapdragon 865

Processeur : 1 x Cortex-A77 à base de 2,84 GHz + 3 x Cortex-A77 à base de 2,4 GHz + 4 x Cortex-A55 à base de 1,8 GHz

Processeur graphique : Adreno 650 587 MHz

Système opérateur

Mémoire

ROM : 64/128/256 Go

Extension de stockage : 1 To

Chambre

Chambre arrière : 13 MP ; Ouverture de f/1,8 ; Mise au point automatique ; Flash arrière LED Résolution photo : jusqu’à 4 160 x 3 120 pixels Résolution de l’appareil photo : jusqu’à 3 840 x 2 160 pixels Fonctions de capture : Time-Lapse/Panorama/Filigrane/Correction de document/Contrôle audio/Minuteur/Prise de vue en continu

Chambre avant : 8 MP ; Ouverture de f/2,0 ; Distance focale fixe Résolution photo : jusqu’à 3 264 x 2 448 pixels Résolution de l’appareil photo : jusqu’à 1 920 x 1 080 pixels Fonctionnalités de capture : Mode beauté / Time-Lapse / Filigrane / Selfie inversé / Contrôle audio



Tambours

Chargement

Chargeur standard : Le chargeur standard prend en charge un maximum de 10 V/2,25 A.

Charge rapide : la tablette prend en charge la charge rapide à 10V/2,25A et avec une charge normale à 9V/2A ou 5V/2A

Connectivité

WLAN : WiFi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2*2 MIMO, 2,4 GHz et 5 GHz

Bluetooth : Bluetooth 5.1, compatible avec l’audio HD BLE, SBC, AAC et LDAC.

Transfert de fichiers Bluetooth : compatible

PC Data Sync : Compatible (pré-installé avec HiSuite)

OTG : Compatible (tension de sortie maximale 1A/5V pendant la charge inversée)

USB : Type C, USB 3.0

Projection d’écran sans fil : Compatible

Localisation

GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS

Capteurs

détecteur de lumière ambiante

Boussole

détecteur de gravité

Gyroscope

Capteur mural

Micros

Colonnes

l’audio

Effets sonores HUAWEI Histen 7.0

Format de fichier audio : *.mp3, *.mp4, *.3gp,*.ogg, *.amr, *.aac, *.flac, *.wav, *.midi

Vidéo

Format de fichier vidéo : *.mp4, *.3gp

En tant qu’appareil qui sera utilisé avec un grand aspect multimédia, il dispose d’un système audio à quatre canaux et de quatre microphones. Ainsi, le MatePad 11 offre une expérience multimédia de qualité cinématographique. Ces caractéristiques garantissent également une augmentation de la productivité et la liberté de laisser libre cours à la créativité.

Conclusions sur le Huawei MatePad 11

Cette nouvelle tablette de Huawei a tout pour être un succès sur les fronts où elle veut agir. C’est sans aucun doute une excellente proposition pour le plaisir et les loisirs, mais en même temps une proposition intéressante pour ceux qui utilisent cette tablette pour le travail.

HarmonyOS insuffle une nouvelle vie à un panorama qui n’est clairement pas prêt à faire face à ces écrans plus grands, comme vous pouvez le voir aujourd’hui dans les propositions de tablettes Android. La version OS de Huawei qui équipe le MatePad 11 s’adapte parfaitement et offre une convivialité supérieure à la moyenne.

Toute personne intéressée par Huawei MatePad 11 peut désormais le trouver dans la boutique en ligne de la marque et dans d’autres endroits habituels. Pour 549,99 €, ils parviennent à acheter cette tablette et reçoivent tout de même une offre intéressante. Du 10 décembre 2021 au 2 janvier 2022, il propose un abonnement premium HD Multiscreen de trois mois à la chaîne de télévision Sport TV.

