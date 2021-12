Une autre! SEAT ouvre un centre de recherche et développement pour les batteries électriques

En matière d’électrification, les industriels ont déjà compris la nécessité de s’impliquer dans le développement de composants essentiels, comme les batteries. En fait, les annonces d’investissements dans cette industrie se multiplient. Après 18 mois, SEAT a ouvert un nouveau centre de recherche et développement sur les batteries en Espagne.

Le composant sera soumis à une moyenne de 17 500 heures de tests, validant ses performances.

SEAT, société mère des marques SEAT et CUPRA, a ouvert un centre de recherche et développement pour les batteries électriques et hybrides rechargeables en Espagne.

Le projet SEAT fait partie d’un plan d’investissement de cinq milliards d’euros, à travers lequel l’Espagne entend être un « leader de la mobilité électrique ». Le Test Center Energy, situé à Martorell et faisant à l’avenir partie du réseau mondial de recherche et développement du groupe Volkswagen, a nécessité un investissement initial de sept millions d’euros et emploie plus de 25 professionnels hautement qualifiés.

De plus, il dispose de 1 500 mètres carrés, y compris des espaces pour la validation des modules de batterie, est préparé pour les puissances actuellement utilisées dans l’industrie automobile et dispose d’une capacité de test de 1,3 MW.

Comme annoncé par SEAT, Test Center Energy pourra effectuer jusqu’à 6 000 tests de validation pour les fonctions liées à la batterie, à la charge, à la sécurité et plus encore chaque année. Plus que cela, les batteries seront soumises à une moyenne de 17 500 heures de tests et d’expérimentations, validant et garantissant leurs performances, tout au long de leur cycle de vie.

Le Test Center Energy est équipé de plusieurs chambres climatiques qui permettront d’effectuer des tests dans des conditions thermiques extrêmes, entre -25º C et 55º C, simulant les conditions auxquelles les voitures peuvent être soumises tout au long de leur cycle de vie.

Aujourd’hui est un jour important pour l’avenir de SEAT. Nous avons l’opportunité et la responsabilité de changer complètement notre industrie. Nous avons maintenant besoin de fonds pour concrétiser ces projets.

A déclaré Wayne Griffiths, PDG de SEAT, lors de l’ouverture du centre de recherche et développement sur les batteries.