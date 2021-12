TSMC veut qu’Intel paie d’avance pour accéder aux plaquettes de 3 nm

Il est de plus en plus certain qu’Intel et TSMC sont en pourparlers pour négocier la future production de puces du constructeur taïwanais. Comme nous l’écrivions ici hier, on estime qu’Intel sera l’un des principaux clients du constructeur dès l’année 2023.

Cependant, de nouvelles informations indiquent que TSMC souhaite que la société américaine paie d’avance pour avoir accès à ses plaquettes produites en lithographie 3 nm.

des plaquettes 3 nm de TSMC ? Intel devra peut-être payer d’avance !

Selon de nouveaux rapports de sources industrielles taïwanaises, la réunion du PDG d’Intel, Pat Gelsinger, avec les dirigeants de TSMC ne semble pas s’être déroulée comme prévu. En effet, il semble que le constructeur taïwanais ait demandé à Intel de payer d’avance pour avoir accès au procédé de fabrication de dernière génération, c’est-à-dire le 3 nm.

L’entreprise dirigée par Gelsinger espérait que TSMC lui fournirait une ligne de production dédiée, similaire à celle dont dispose le constructeur pour ses meilleurs clients comme Apple. Cependant, il semble que ce vœu ne sera pas exaucé sans avoir d’abord gagné son mérite.

L’une des raisons de cette situation est que l’entreprise américaine voudra probablement fabriquer ses puces chez TSMC, basées sur les technologies Intel, mais dont elle ne veut pas que le constructeur taïwanais ou d’autres marques concurrentes connaissent de nombreux détails.

Des sources indiquent que la capacité de production d’Intel n’a pas été en mesure de répondre aux énormes demandes de technologie, notamment pour les équipements de haute performance. Et c’est là qu’intervient l’importance de TSMC.

D’après ce qui a été dit « TSMC a demandé à Intel d’effectuer un paiement initial pour garantir la capacité de production souhaitée, car les coûts de développement du processus 3 nm sont énormes. En plus du processus 3 nm, Intel aura également manifesté son intérêt pour les processus 7 nm, 6 nm et 5 nm de TSMC, utilisés notamment dans sa stratégie de marché contre AMD et autres.« .