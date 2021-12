La nouvelle tablette Samsung Galaxy Tab A8 (2021) arrive dans les magasins en décembre

Le marché des tablettes est resté en sommeil, même si Samsung n’a jamais cessé de lancer ses propositions sur le marché. Cependant, la pandémie a accru la concurrence et les offres. Avant même la fin de l’année, voici que le constructeur annonce le lancement d’un nouveau modèle qui arrivera dans les magasins en décembre.

Découvrez la Samsung Galaxy Tab A8 (2021).

La nouvelle tablette Samsung Galaxy Tab A8 (2021)

Le nouveau Samsung Galaxy Tab A8 (2021) vient d’être présenté et sera commercialisé plus tard ce mois-ci sur le marché européen. Bien que nous attendions un produit relativement abordable, il n’y a pas encore de prix officiels, mais il pourrait avoisiner les 230 €.

La tablette se présente avec un écran de 10,5″, avec une résolution de 1920 x 1200 pixels (WUXGA), et a une dimension totale de 246,8 x 161,9 x 6,9 mm, avec un poids de 508g.

L’appareil photo principal de la Samsung Galaxy Tab A8 (2021) est de 8 MP et l’avant de 5 MP. Il est livré avec un processeur Unisoc Tiger T618 octa-core, avec 3 ou 4 Go de RAM et avec 32, 64 ou 128 Go de stockage interne. Avec une carte microSD, ce stockage peut être étendu jusqu’à 1 To.

La batterie a une capacité de 7040 mAh avec une charge à 15W. Il est livré avec Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) et il existe également une version LTE. De plus, il propose un système de navigation GPS + GLONASS, Beidou, Galileo, des ports USB Type-C et USB 2.0, ainsi qu’une prise jack 3,5 mm.

Pour la reproduction du son, la Samsung Galaxy Tab A8 (2021) dispose de quatre haut-parleurs stéréo Dolby Atmos et pour la sécurité avec Samsung Knox et Face Recognition.

