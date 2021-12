Un ancien ingénieur de SpaceX accuse Musk de promouvoir le harcèlement sexuel et la violence

La situation est compliquée dans les entreprises dirigées par Elon Musk. Il y a des allégations de harcèlement sexuel et de violence chez SpaceX et cette semaine, six autres femmes ont poursuivi Tesla. Dans l’acte d’accusation, ils allèguent que l’entreprise n’a pas réussi à empêcher le harcèlement sexuel dans les locaux de l’entreprise à Fremont et à Los Angeles.

Un ancien ingénieur de SpaceX affirme également que l’entreprise a favorisé une culture de misogynie et de violence sexuelle endémique qui l’a forcée à abandonner.

Harcèlement et violences sexuelles dans les entreprises d’Elon Musk

Ashley Kosak, un ancien ingénieur de SpaceX, a écrit un article dans Lioness, qualifiant l’entreprise de « si pleine de sexisme que le seul remède est la sortie des femmes ».

Selon ses déclarations, l’environnement de travail était entouré de « nombreux hommes faisant des avances sexuelles » dans sa direction, la touchant sans son consentement et apparaissant même à la porte de sa maison.

J’ai signalé chaque incident de harcèlement sexuel que j’ai subi aux RH et rien n’a été fait. On m’a dit que les questions de cette nature étaient trop privées pour être discutées ouvertement avec les auteurs.

a écrit Kosak.

culture d’entreprise toxique

Kosak a pointé du doigt le PDG Elon Musk pour ce qu’elle dit avoir un rôle dans la promotion d’une culture d’entreprise toxique. En effet, elle n’a pas épargné ses critiques envers le philanthrope sud-africain.

Le comportement d’Elon Musk ressemble de manière frappante au comportement d’un homme sadique et abusif qui avait autrefois fait partie de ma vie.

Kosak référé.

Au fil de son texte, elle a ajouté que le PDG « utilise les ingénieurs comme une ressource à exploiter, plutôt qu’une équipe à diriger » et que « la misogynie est endémique » dans son entreprise.

Elle a également critiqué ses affirmations selon lesquelles l’entreprise serait au bord de la faillite puisqu’il a l’argent et les ressources pour éviter un tel sort.

S’il avait besoin de plus d’argent, Elon pourrait « travailler plus dur » (comme il exhorte souvent ses ingénieurs à le faire) pour obtenir des sources de financement, plutôt que de menacer la faillite.

A écrit l’ancien ingénieur de SpaceX.

Dans sa déclaration, la femme accuse le PDG d’avoir poussé les ingénieurs jusqu’à l’épuisement. Il réprimande les employés pour ne pas avoir répondu aux attentes alors qu’il change à la vitesse d’un coup du lapin ou menace les travailleurs de perdre leur emploi s’ils n’augmentent pas leur production.

Tesla souffre du même mal.

Cette semaine, nous avons vu que ces expériences Kosak résonnent avec d’autres entreprises dans le monde de Musk. Tesla a fait l’objet de plusieurs poursuites le mois dernier par des employés harcelés sexuellement par leurs collègues. Et il y a maintenant six autres femmes qui ont poursuivi Tesla. Les femmes allèguent que l’entreprise n’a pas réussi à mettre fin au harcèlement sexuel généralisé dans les locaux de l’usine de Fremont, en Californie, et dans les centres de services de la région de Los Angeles.

Si elles sont confirmées, les affirmations reflètent un sombre reflet de Musk et du type de culture qu’il promeut. Cependant, comme nous l’avons vu, du côté de votre concurrent, chez Blue Origin, il y a des allégations similaires. Alors que les fonctionnaires commencent à s’exprimer, nous pourrions être confrontés à d’autres histoires de cette nature. Il semble que le livre soit maintenant ouvert et l’année même où Musk est nommé Person of the Year 2021 par le prestigieux magazine TIME.