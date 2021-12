Huawei P50 Pocket dévoilé en détail avant le lancement

Huawei a déjà annoncé le lancement d’un nouveau smartphone pliable pour le 23 décembre, juste avant Noël. Cependant, il y avait quelques rendus qui circulaient sur internet, mais rien de bien concret. Maintenant, dans un magazine de mode chinois, tous ses détails sont révélés.

Le nouveau téléphone à clapet de Huawei se positionne ainsi dans un segment de luxe, avec des détails très intéressants, à savoir son écran rond, juste à côté de l’appareil photo principal.

Huawei ne fait pas ses débuts dans les smartphones pliables maintenant. En effet, comme Samsung, il a été l’un des premiers à présenter des solutions sur ce segment et les Mate X, Mate Xs et Mate X2 en sont le résultat.

Huawei P50 Pocket dévoilé en détail

Pourtant, ces modèles sont tous au format livre. Désormais, la proposition est plus délicate et semble vouloir être associée à un segment du luxe et à l’univers de la mode.

Il s’agit d’un modèle en forme de coquille, avec des finitions incurvées, où le point culminant principal est le couvercle doré, d’où émergent deux cercles, l’un avec un module de caméra et l’autre avec un petit écran.

L’écran circulaire ne servira qu’à servir d’aide à l’appareil photo et éventuellement à présenter quelques informations rapides et même des notifications.





Il y a d’autres détails comme le capteur d’empreintes digitales, qui sera placé sur le côté. En plus de la version avec des détails ondulés et dorés, il y a également une indication qu’il y aura un modèle en argent avec un motif à carreaux en diamant.





Le Huawei P50 Pocket sortira le 23 décembre et est désormais paru dans le magazine de mode chinois Harper’s Bazaar, aux mains de l’actrice et chanteuse Guan Xiaotong.