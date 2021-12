La GeForce RTX 3080 de 12 Go sera jusqu’à 20% plus rapide à extraire que 10 Go

L’extraction de crypto-monnaie continue d’être l’une des pratiques actuelles qui captivent les utilisateurs. Pour cette raison, la recherche du meilleur équipement d’extraction fait partie intégrante de la routine des mineurs.

À cet égard, il existe désormais des informations selon lesquelles la prochaine carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080 de 12 Go sera jusqu’à 20% plus rapide que la version 10 Go dans l’extraction de crypto-monnaie.

12 Go RTX 3080 sera 20% plus rapide à extraire que 10 Go

Nvidia relance certaines cartes graphiques, mais avec des caractéristiques différentes des modèles d’origine, notamment en ce qui concerne leur capacité mémoire. Ainsi, la puissante GeForce RTX 3080 fait partie des modèles que la firme américaine devrait apporter avec quelques changements, plus précisément, elle n’offrira plus seulement 10 Go de mémoire GDDR6X pour amener avec elle une capacité de 12 Go.

Selon les informations, qui n’ont pas encore été révélées par des sources officielles, la carte graphique 12 Go Nvidia RTX 3080 apportera plus de cœurs et offrira des performances supérieures au modèle 10 Go en matière de minage de crypto-monnaies.

D’après le site Videocardz, cette version du RTX 3080 existe réellement et a même été envoyée à des fabricants partenaires. Les détails indiquent que les 2 Go de mémoire supplémentaires augmenteront également la bande passante de 760 Go/s à 912 Go/s et que l’interface mémoire passera de 320 bits à 384 bits.

À leur tour, ces améliorations favoriseront également la capacité du GPU à extraire des devises numériques. En tant que telle, la nouvelle variante de carte graphique offrirait jusqu’à 20% d’augmentation de la vitesse dans cette activité, l’extraction d’Ethereum passant de 43 MH/s à 52 MH/s.

D’autres données indiquent que le 12 Go RTX 3080 aura 256 cœurs CUDA supplémentaires, un total de 8960, tandis que le 10 Go en a 8704. En ce qui concerne le TDP, la nouvelle version devrait avoir quelque chose entre 340 et 340 W (le modèle de base en apporte 320 W).

Pour l’instant, il n’y a aucune information sur une date de sortie possible pour cette nouvelle version de la carte graphique populaire (et rare !).