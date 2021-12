Adieu la compétition ! Telegram était l’application à la croissance la plus rapide en 2021 et a battu la concurrence

L’année 2021 a été particulièrement intense pour les applications de messagerie. Dans un scénario qui devait répéter le calme des années précédentes, des changements importants ont révélé que les utilisateurs n’avaient plus le même degré de fidélité.

La preuve en est désormais l’information sur l’utilisation des applications mobiles et il y a un point fort évident. Telegram était l’application qui a le plus grandi et a battu toute la concurrence, et pas seulement cela, c’était très loin

2021 était l’année du télégramme

Comme chaque année, App Annie a collecté des informations sur l’utilisation des applications mobiles. La liste de cette année a un gagnant immédiat, en particulier dans un domaine qui semble être le plus important. Nous parlons de Telegram, qui a réussi à être en tête de liste avec le plus d’utilisateurs.

2021 a été une année intense pour Telegram, après tous les problèmes rencontrés par sa concurrence directe. Le changement de politique de confidentialité de WhatsApp a ouvert la porte à de nombreux nouveaux utilisateurs, que Telegram et Signal ont rapidement absorbés.

Cette application a dépassé la concurrence

Le résultat du Télégramme est si important que son créateur, Pavel Durov, est venu souligner cette position dans sa chaîne. Il dit que c’était l’année « dont on se souviendra comme l’année où les gens se sont fatigués d’être méprisés par des entreprises avides et ont choisi la confidentialité et la cohérence du Telegram ».

L’homme fort de ce service a également promis des nouvelles prochainement, ayant également remercié ce moment fort. Avec le plus grand nombre d’utilisateurs actifs mensuels, il a laissé Instagram, Zoom et TikTok aux endroits ci-dessous.

Le marché des applications ne s’arrête pas et ne se développe pas

Selon App Annie, cette année, les utilisateurs téléchargeront plus de 140 milliards d’applications sur Android et iOS. Ce chiffre révèle une croissance très intéressante de 10 milliards par rapport à l’année précédente.

En termes régionaux, l’Inde est le pays où les utilisateurs ont téléchargé le plus d’applications, représentant 20% du total. Ci-dessous se trouvent les États-Unis, qui garantissent 9 %, et le Brésil, avec 8 % de la valeur totale.