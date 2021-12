Des plantages avec WhatsApp sur iPhone ? Vous n’êtes pas seul dans ce problème.

Présent sur de nombreuses plateformes, WhatsApp est aujourd’hui une application et un service quasi indispensable pour les utilisateurs. C’est une forme de communication universelle qui peut être utilisée n’importe quand et n’importe où.

Ce service connaît désormais des problèmes sur l’iPhone, les plaintes commençant à s’accumuler partout sur Internet. Ce n’est pas un problème généralisé, mais il commence à gagner de plus en plus de situations, toujours sans solution.

Un nouveau problème pour WhatsApp

Une nouvelle plainte est en train d’émerger de la part d’utilisateurs d’iPhone qui rencontrent de sérieux problèmes avec WhatsApp. Cette application sur iOS se comporte de manière anormale et se bloque simplement, se fermant pendant l’utilisation.

Avec ce comportement, les utilisateurs ne peuvent plus envoyer et recevoir de messages, et doivent ouvrir l’application de manière récurrente. Les rapports montrent que WhatsApp se ferme simplement quelque temps après avoir été ouvert par l’utilisateur de l’iPhone.

L’application sur iPhone a planté

Il n’y a pas eu de mises à jour récentes de WhatsApp sur l’App Store, ce qui semble effacer l’application. De plus, la version bêta de WhatsApp, disponible via TestFlight, a le même comportement, sans aucune raison. Ce comportement suggère que les échecs doivent être causés par un problème avec les serveurs de Facebook.

D’après les rapports publiés, les plantages semblent affecter les applications WhatsApp et Business. De plus, les mesures normales pour résoudre les problèmes semblent ne pas fonctionner. La suppression et la réinstallation de WhatsApp ne semblent pas avoir d’impact positif sur les problèmes signalés.

Problème et pannes toujours non résolus

Avec ce scénario décrit, tout indique que le problème est du côté de WhatsApp et de ses serveurs. On s’attend à ce qu’une mise à jour des applications apparaisse très bientôt ou que les problèmes soient résolus à distance.

Bien que certains utilisateurs aient lié les problèmes avec la mise à jour iOS 15.2, WhatsApp présente également les mêmes défauts avec les versions précédentes de l’iPhone OS. WhatsApp n’a pas encore reconnu ce problème.