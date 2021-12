Le terminal Windows remplacera l’invite de commande dans Windows 11

Windows Terminal a été introduit en mai 2019, il y a deux ans et demi. Pendant ce temps, il a grandi et évolué pour devenir ce qu’il est aujourd’hui : une version à onglets bien améliorée du classique « Invite de commandes ». Désormais, Microsoft considère qu’il est prêt à remplacer la solution classique sous Windows 11.

Windows Terminal régnera dans Windows 11

Actuellement, il est déjà possible de sélectionner Windows Terminal comme option par défaut pour la ligne de commande, mais ceux de Redmond veulent aller plus loin, détrônant définitivement l’outil classique de Windows 11.

« Au cours de 2022, nous prévoyons que Windows Terminal devienne l’expérience par défaut pour les appareils Windows 11 », déclare Kayla Cinnamon, responsable de programme pour Windows Terminal chez Microsoft. « Nous allons commencer dans le programme Windows Insider et parcourir les anneaux successifs jusqu’à ce que nous atteignions la version de production de Windows 11. »

Il s’agit d’un changement très important pour les professionnels de l’informatique et les développeurs, qui connaissent très bien l’ancienne invite de commande et devront s’adapter à cette nouvelle application, qui se distingue par sa prise en charge de plusieurs onglets, thèmes, personnalisation et rendu de texte et emojis via GPU.

Et vous, Que pensez-vous du nouveau Terminal ? L’as tu essayé? Pensez-vous que cela améliore radicalement l’expérience par rapport à l’ancienne console ?