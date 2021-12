SpaceX veut capturer le CO2 et le transformer en carburant pour fusée

Il y a quelques jours, nous vous avons présenté une entreprise canadienne qui souhaite capter le CO2 présent dans l’air, en le transformant en carburant pour alimenter le transport. Pour l’entreprise, il s’agissait d’une approche révolutionnaire. Cependant, maintenant, Elon Musk a annoncé que SpaceX suivrait également cette voie.

Le PDG de la société spatiale a annoncé son intention de capturer le CO2 et de le transformer plus tard en carburant pour fusée.

Bien qu’une entreprise canadienne ait annoncé des plans similaires et, selon elle, révolutionnaires, Elon Musk n’est pas en reste et a déjà annoncé la nouvelle aventure audacieuse et ambitieuse de SpaceX. Une fois de plus, le PDG de la société spatiale a annoncé la nouvelle via Twitter.

SpaceX lance un programme pour extraire le CO2 de l’atmosphère et le transformer en carburant pour fusée.

a déclaré Elon Musk, dans un tweeter.

Selon le PDG de SpaceX, le processus, qui utilisera des ressources in situ, afin de générer le carburant, pourrait avoir des implications importantes dans une transition interplanétaire. En outre, il a ajouté que ce serait un processus avantageux pour l’exploration de Mars – rappelez-vous qu’Elon Musk a l’intention d’envoyer des humains sur la planète rouge, bientôt.

Bien que cela puisse sembler une approche farfelue, selon Bloomberg, une nouvelle technologie appelée «capture directe de l’air» pourrait la simplifier. Cela a la capacité d’extraire des tonnes de CO2 de l’atmosphère et de le transformer en une source de carburant.

Plus tôt cette année, Elon Musk a annoncé un concours, doté d’un prize pool d’environ 100 millions de dollars, pour la création de technologies permettant d’éliminer le dioxyde de carbone de l’atmosphère. L’objectif de XPrize était de trouver des moyens de capter un millier de tonnes de CO2 par an, au sens de « neutralité carbone ».

À l’époque, le PDG de SpaceX avait déclaré qu’il faudrait un certain temps pour trouver la bonne solution, « en particulier pour déterminer quelle est la meilleure solution rentable pour l’élimination du CO2 ».

