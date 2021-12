Des chercheurs ont développé une batterie extensible et lavable

Une équipe de chercheurs a développé ce qui pourrait être la première batterie extensible et lavable au monde. Il a survécu à 39 lavages et pourrait jouer un rôle crucial dans la croissance des wearables.

Les éleveurs garantissent qu’il est à l’épreuve des dommages et que son intégrité est assurée.

Des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) ont créé ce qui pourrait être la première batterie au monde à être à la fois extensible et lavable. Autrement dit, selon une déclaration, il fonctionnera même lorsqu’il est tordu ou étendu, atteignant le double de sa taille normale, et lorsqu’il est mouillé.

Les appareils portables représentent un marché important et les batteries extensibles sont essentielles à leur développement. Cependant, jusqu’à présent, les batteries extensibles n’étaient pas lavables. Il s’agit d’un ajout essentiel pour qu’ils résistent aux exigences d’une utilisation quotidienne.

Dit Ngoc Tan Nguyen, boursier postdoctoral à la Faculté des sciences appliquées de l’UBC.

La batterie extensible et lavable améliorera les vêtements portables

Pour construire la batterie, les chercheurs ont utilisé des composants clés tels que le zinc et le dioxyde de manganèse, les ont broyés en morceaux et les ont insérés dans un plastique élastique. Plus tard, ils ont pris bon nombre de ces couches de plastique ultra-minces et les ont enveloppées dans un emballage.

Concernant le choix des composés clés pour le développement de la batterie extensible et lavable, selon Intéressant Engineering, les chercheurs révèlent que le zinc et le dioxyde de manganèse fournissent une chimie plus sûre que les batteries lithium-ion, qui, à leur tour, peuvent produire des composés toxiques dans le en cas de panne.

Ce problème est donc crucial pour les batteries utilisées dans les appareils portables, car elles seront utilisées près de la peau et peuvent entrer en contact en cas de dysfonctionnement.

En y ajoutant un revêtement étanche à l’air et à l’eau, les enquêteurs s’assurent qu’il est à l’épreuve des dommages, garantissant l’intégrité de la batterie. Jusqu’à présent, il a survécu intact et pleinement fonctionnel grâce à 39 cycles de lavage, qui ont été effectués dans des machines à laver domestiques et commerciales.

