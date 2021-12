Huawei P50 Pocket est le nouveau pliage qui peut arriver le 23 décembre

Chaque année, plusieurs nouveaux modèles de smartphones arrivent sur le marché. Et bien que certaines soient plus attendues que d’autres, ce sont en général des machines qui, dans leur construction physique, sont similaires les unes aux autres. Ainsi, les téléphones pliables finissent par apporter un design renouvelé et de nombreuses marques misent déjà beaucoup sur ce segment.

Désormais, les nouvelles informations indiquent que le chinois Huawei aura déjà prêt son nouveau smartphone pliable appelé P50 Pocket. De plus, il est également mentionné que cet équipement pourrait arriver le 23 décembre.

Le Huawei P50 Pocket pliable arrivera le 23 décembre

Huawei a lancé au milieu de cette année ses nouveaux smartphones appelés P50 et P50 Pro. Cependant, il semble que la société chinoise ne s’arrête pas là et tout indique qu’il y aura bientôt un nouvel élément pour rejoindre cette puissante gamme.

Selon les nouvelles informations, la marque disposera déjà d’un nouveau smartphone pliable, qui s’appellera le Huawei P50 Pocket. Mais les détails indiquent toujours que cet appareil sera lancé le 23 décembre.

D’après ce qui précède, le Huawei P50 Pocket aura une forme de coquille avec le pli horizontal en ligne, similaire à d’autres modèles populaires comme le Samsung Galaxy Z Flip 3 ou le Motorola Razr. D’autres informations indiquent que le téléphone aura un grand écran externe et deux caméras placées dans la zone verticale à l’arrière.

Sur la base des rumeurs, certaines sources, telles que le populaire néerlandais Lets Go Digital, ont créé des images qui montrent mieux ce que l’entreprise pourrait préparer pour ce marché.

Les rumeurs sur l’existence de ce modèle ne sont plus nouvelles, cependant on soupçonnait auparavant que l’appareil s’appellerait Mate V.

Alors que le 23 décembre approche à grands pas, on ne peut qu’attendre de voir ce qui pourrait bien sortir des mains de la marque chinoise. Il sera également intéressant de savoir quel SoC alimentera ce Huawei P50 Pocket.