Il est temps de se détendre : Noël approche et Windows 10 ou 11 peut être offert en cadeau

Sans aucun doute, c’est le moment de se détendre, c’est-à-dire avec l’arrivée de Noël. Pendant ce temps, Godeal24 a décidé de célébrer une autre année avec des offres intéressantes et le partage de codes promo.

Bientôt, nous allons trouver des opportunités incroyables dans les logiciels les plus populaires. La campagne « Achetez-en un et obtenez-en un autre gratuitement » devient un autre point fort de cette campagne. Windows 11 et Windows 10 sont présents mais aussi Office 2021 Pro ou 2019 Pro. Qu’attendez-vous pour mieux connaître ?

En fait, il semble profiter de la grande vente promue par GoDeal24, en plein esprit de Noël.

Il est temps de se détendre avec les meilleures offres de Noël

Ainsi, l’enjeu est une campagne qui vous permet d’obtenir un 2 pour 1, c’est-à-dire d’acheter un logiciel et d’en recevoir un autre gratuitement.

Windows 11 Gratuit Professionnel

Comme vous le savez, Windows 11 peut être un bon cadeau pour ceux qui souhaitent expérimenter directement le dernier système d’exploitation.

Cependant, pendant l’action de la campagne GoDeal24, il est temps de se détendre et de profiter de l’occasion pour obtenir une clé Windows 11 pro gratuite en achetant l’une des suites Office suivantes :

Windows 10 Professionnel Gratuit

D’un autre côté, Windows 10 est toujours le système le plus polyvalent et le plus stable à l’heure actuelle, et c’est un bon choix pour la plupart des utilisateurs. Par conséquent, nous pouvons acheter l’une des promotions suivantes :

Dépêchez-vous avant épuisement des stocks : 50% de remise

Si vous souhaitez uniquement obtenir Windows 10 ou Windows 11, vous pouvez bénéficier d’une remise fixe de 50 % sur ces produits.

Pour cela, il suffit de faire un achat parmi les offres présentées ci-dessous avec le code promo : SGO50

Approchez-vous et prenez vos clés : 62 % de remise

De plus, chez GoDeal24, nous trouvons plusieurs produits Microsoft, tels que diverses versions d’Office, Project et autres.

En ce moment, nous pouvons les acheter à 62% de réduction en utilisant le code promo SGO62

Outils pour votre PC

En plus des suites Office et Windows, on peut également trouver ici plus d’outils informatiques pour améliorer la productivité :

Contact et assistance

Cependant, GoDeal24 dispose d’une équipe de service client professionnelle qui peut vous aider en cas de problème.

L’email [email protected] est une option ou le téléphone : (+852) 9706 4028.

Méthodes de payement

Principalement, GoDeal24.com accepte 2 méthodes de paiement :

1. PayPal

2. Carte de crédit (via la plateforme PayPal)

Dans le cas de PayPal, il est important de préciser que faire des achats ou envoyer de l’argent est gratuit, car il bénéficie également de la sécurité du système le plus connu au monde, avec l’avantage de pouvoir soulever un litige et voir le montant payé remboursé, pour autant que cela soit justifié.

Comment payer avec PayPal ?

Bien entendu, il est possible de payer via PayPal en utilisant la méthode suivante :