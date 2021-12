NASA : Le lancement du télescope spatial James Webb est encore retardé !

Le télescope le plus puissant et le plus moderne de la planète aurait dû être lancé le 22 décembre dernier, à Kourou, en Guyane française. Cependant, le lancement du télescope spatial James Webb a déjà été retardé à plusieurs reprises et des informations révèlent que le lancement ne peut avoir lieu avant le 24 décembre.

Le problème est lié aux communications, comme l’a indiqué la NASA dans un communiqué.

L’année astronomique devait être marquée par le lancement de ce qui est actuellement le plus grand télescope puissant jamais construit par l’homme. Ainsi, le lancement du JWST (James Webb Space Telescope) était prévu à plusieurs dates et a été consécutivement reporté. Ce serait d’abord le 18 décembre, puis le 22 décembre, et maintenant ce ne sera jamais avant la veille de Noël. Plusieurs incidents dans les transports et les préparatifs ont retardé cette date.

Après tout, quel est le problème de James Webb maintenant ?

Il s’agit en effet d’un télescope qu’il faut traiter comme une perle rare, d’un soin extrêmement précieux et minutieux. À tel point que l’agence spatiale américaine elle-même a déclaré que son lancement pourrait mal tourner, et il y a 300 façons dont le nouveau télescope spatial James Webb pourrait échouer.

Selon les informations avancées par la NASA, il existe désormais un « problème de communication entre l’observatoire et le système de lancement » au sol. Ainsi, vendredi 17 décembre prochain, la nouvelle date de sortie sera annoncée. Bien que le télescope soit déjà à bord de la fusée Ariane 5, le lancement n’aura lieu « que le 24 décembre », a indiqué la NASA.

Toutes les caractéristiques de ce qui sera le télescope le plus grand et le plus puissant jamais envoyé dans l’espace ont été décrites. Il a été construit aux États-Unis sous la direction de la NASA et contient des instruments conçus par les agences spatiales européenne (ESA) et canadienne (CSA).

Le télescope est arrivé en Guyane française en octobre après un voyage de 16 jours à bord d’un navire en provenance de Californie.

Le JSWT est le successeur du télescope Hubble, qui a commencé à fonctionner en 1990. Sa capacité d’observation est bien supérieure et il sera capable de montrer l’univers comme nous ne l’avons jamais vu auparavant. Vos instruments pourront suivre le spectre des rayons infrarouges, ce qui pourrait aider à démêler les origines de l’univers.

Le placement de l’équipement dans l’espace ne peut pas avoir de défauts ou de dysfonctionnements. C’est parce que (et contrairement à Hubble) il ne sera pas possible de réparer dans l’espace. Le James Webb orbitera autour du Soleil, à 1,5 million de kilomètres de la Terre.