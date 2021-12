Il est désormais possible de supprimer un iPhone verrouillé avec un mot de passe sans avoir à le connecter à l’ordinateur

Avec chaque mise à jour du système d’exploitation, Apple introduit des améliorations ou des fonctionnalités. Il en a été ainsi ces derniers temps avec iOS 15. Nous avons déjà vu plusieurs nouvelles fonctionnalités apparaître dans ces versions milieu de gamme. Aujourd’hui, après que la firme de Cupertino a sorti iOS 15.2, nous rendons compte de l’option qui permet de supprimer un iPhone verrouillé avec un mot de passe sans avoir à se connecter à l’ordinateur.

C’était une fonctionnalité demandée depuis longtemps par les utilisateurs. Devoir faire un mode DFU avec le support d’un Mac ou Windows, cela n’avait plus de sens. Alors comment se passe cette action ?

Apple a lancé un nouvel outil permettant aux utilisateurs de réinitialiser leur iPhone, iPad ou iPod touch lorsqu’ils ne connaissent pas le mot de passe pour accéder à l’appareil. Cette nouveauté avait été promise dans la présentation d’iOS 15 et est actuellement disponible.

A quoi ça sert exactement ?

Il existe plusieurs scénarios qui peuvent être des exemples de l’utilité de la nouvelle option. Imaginez que vous receviez un équipement d’un membre de votre famille (père ou frère, etc…) et que vous souhaitiez y accéder, mais celui-ci est bloqué. Un autre exemple est lorsque les gens utilisent tellement Face ID et Touch ID qu’ils oublient leur mot de passe pour accéder au système. Un autre exemple est lorsqu’il y a un problème avec l’appareil et que la solution est vraiment « propre à l’os ».

Avant, il fallait connaître la bonne combinaison pour un Mode DFU et devoir connecter l’équipement à un ordinateur pour qu’iTunes s’occupe du reste. Mais maintenant c’est plus simple.

Comme mentionné, à partir d’iOS 15.2, il existe un moyen de restaurer l’appareil sans avoir à le connecter à un ordinateur. Pour ce faire, suivez simplement ces étapes :

Prenons l’exemple d’un iPhone. Une fois celui-ci déverrouillé, le processus est très simple. C’est parce que nous allons simplement dans Paramètres -> Général -> Transférer ou réinitialiser l’iPhone et, à l’intérieur, nous avons l’option Supprimer le contenu et les paramètres.





Cependant, lorsque la machine est verrouillée, nous n’avons pas accès aux paramètres. À ce titre, Apple a mis en place une nouvelle fonctionnalité.

Lorsque le code d’accès est erroné trop souvent, le message iPhone indisponible apparaît d’abord à l’écran, réessayez dans une minute, puis 5… jusqu’à ce que « Effacer l’iPhone » apparaisse à l’écran.





Dans cette situation, procédez comme suit :

Sur l’écran de verrouillage de votre appareil, essayez de saisir votre mot de passe jusqu’à ce que l’appareil vous demande de réessayer plus tard. Lorsque vous le pouvez, répétez cette étape jusqu’à ce que vous voyiez l’option Supprimer [Dispositivo] en bas de l’écran Appuyez sur Supprimer [Dispositivo] et appuyez sur supprimer [Dispositivo] à nouveau pour confirmer. Saisissez le mot de passe de votre identifiant Apple pour vous déconnecter de votre identifiant Apple sur l’appareil. Appuyez sur Supprimer [Dispositivo] pour supprimer définitivement toutes vos données et paramètres.

Lorsque l’appareil redémarre, suivez les instructions à l’écran pour le configurer à nouveau. Vous pourrez alors restaurer vos données et paramètres que vous avez sauvegardés. Ensuite, définissez un nouveau mot de passe.

Bien sûr, les « voleurs » n’auront pas la vie plus facile, car l’identifiant Apple sera toujours nécessaire pour poursuivre le processus. Sans l’identifiant Apple, rien n’est fait, donc… tout est toujours en sécurité.