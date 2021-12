Les nouveaux concepts de Dell promettent d’améliorer votre expérience de travail à distance et hybride

En bref : le CES approche à grands pas et Dell a dévoilé de nouveaux concepts conçus pour augmenter la productivité dans les environnements de travail à distance et hybrides. Ils ne seront pas disponibles à l’achat de sitôt, mais au moins nous pouvons avoir une idée de la direction que Dell envisage de prendre pour diverses gammes de produits dans un avenir proche.

Les environnements de travail à distance et hybrides deviennent de plus en plus courants en raison de la pandémie de Covid-19 en cours, ce qui conduit les entreprises à inventer et développer de nouveaux produits pour répondre aux besoins changeants des consommateurs. Dell est l’une de ces entreprises, dévoilant un ensemble de concepts qui promettent d’améliorer la communication et la collaboration et de fournir une expérience transparente entre les environnements domestiques et professionnels.

Tout d’abord, il y a Concept Pari, une webcam compacte et mobile que les utilisateurs peuvent placer n’importe où sur des écrans pris en charge, des stations de chargement, un support dédié ou dans leurs mains. En déplaçant la caméra, Dell explique que les utilisateurs peuvent ajuster leur position pour établir un contact visuel direct et même diriger la caméra vers d’autres objets plus facilement.

Concept Pari dispose d’un microphone intégré, d’un indicateur d’alimentation et d’un voyant vertical pour aider les utilisateurs à aligner l’angle de la caméra. De plus, il peut enregistrer des vidéos à 1080p via une connexion sans fil et est livré avec une station d’accueil USB-C intégrée pour le chargement sans fil.

Il existe également Concept Stanza, une tablette de 11 pouces avec un stylet et un microphone inclus pour la prise de notes. La tablette semble mieux fonctionner comme compagnon ou comme deuxième écran sur un ordinateur portable/de bureau plutôt qu’un appareil autonome, car elle ne comporte aucun port de connectivité, haut-parleur ou appareil photo.

Concept Flow, quant à lui, est une solution qui combine des appareils, des normes de charge sans fil, des logiciels et la technologie d’accueil Wi-Fi 6E pour créer un environnement dans lequel les ordinateurs portables se connectent automatiquement aux écrans, aux stations de charge et aux périphériques sans fil, en fonction de la proximité.

« Imaginez que vous vous dirigez vers un espace de travail intelligent où votre ordinateur portable se connecte automatiquement aux écrans, à la souris, au clavier et à votre réseau de confiance avant que vous ne vous asseyiez », a déclaré Glen Robson, directeur technique du groupe de solutions client de Dell Technologies.

Une fois que votre ordinateur est hors de portée des appareils pris en charge, la technologie de détection de proximité de Flow le déconnecte du réseau.

L’annonce des concepts Stanza, Pari et Flow est intervenue juste après que Dell a dévoilé Luna, un prototype d’ordinateur portable facile à réparer et doté de pièces réutilisables pour réduire considérablement l’empreinte carbone du produit.