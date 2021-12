Les astronomes peuvent identifier de nouvelles sous-structures dans la Voie lactée

Une équipe internationale d’astronomes a publié aujourd’hui une nouvelle carte de la Voie lactée, identifiant de nouvelles sous-structures dans cette galaxie, à la suite des données collectées par la sonde spatiale Gaia, exploitée par l’Agence spatiale européenne (ESA), depuis décembre 2020.

La nouvelle carte de la Voie lactée révèle l’existence de plusieurs structures filamenteuses.

Les résultats ont été publiés dans la revue académique « Monthly Notices of the Royal Astronomical Society », qui a analysé les données de mouvement envoyées par la sonde spatiale Gaia sur une année.

Selon Chervin Laporte, de l’Institut des sciences du cosmos de l’Université de Barcelone (IEEC-UB)…

Jusqu’à présent, il n’avait pas été possible d’explorer une grande partie de cette région de la Voie lactée en raison de l’interférence de la poussière au milieu, qui assombrit une grande partie du plan galactique. Bien que la poussière affecte la luminosité des étoiles, elle n’a aucun effet sur le mouvement stellaire. On peut donc utiliser le mouvement des étoiles pour obtenir une tomographie [exame de imagem] des plus grandes régions de la galaxie

Comme mentionné, cette nouvelle carte a révélé l’existence de plusieurs structures filamenteuses sur la partie externe du disque qui étaient auparavant inconnues, en plus d’offrir une vision plus claire de celles déjà connues.

Concernant l’origine des filaments, les astronomes ont émis l’hypothèse que les structures sont les restes du disque externe de la Voie lactée mélangés à des restes de galaxies naines voisines.

Notre galaxie, la Voie lactée, est entourée d’une cinquantaine de galaxies naines. La plupart de ces galaxies ne sont identifiables qu’au télescope, mais deux d’entre elles sont visibles à l’œil nu : le Grand Nuage de Magellan et le Petit Nuage de Magellan.

On pensait que ces galaxies naines étaient des satellites en orbite autour de la Voie lactée pendant des millions d’années. Cependant, de nouvelles données collectées par le vaisseau spatial Gaia de l’ESA ont montré que la plupart d’entre elles passent ici pour la première fois. Cette nouvelle information oblige les astronomes à reconsidérer l’histoire de la Voie lactée et la façon dont elle s’est formée, ainsi que la nature et la composition des galaxies naines.