OPPO Find N – Le nouveau smartphone pliable du marché est arrivé

Lors de l’OPPO INNO DAY 2021, la société chinoise présente certaines des technologies qu’elle développe pour les mettre sur le marché l’année prochaine ou celles qui marqueront une tendance les années suivantes. Les smartphones pliables seront la tendance en 2022 et le OPPO Find N est déjà une réalité.

Apprenez à connaître les détails de ce pliage.

OPPO Find N – le nouveau smartphone pliable

L’OPPO Find N arrive à un moment où les smartphones pliables commencent à être acceptés par le public. Samsung a fait le travail pour montrer l’utilité de ces machines et les marques en profitent pour développer leur activité.

OPPO note que « Find N combine une technologie de pointe avec une qualité sans précédent pour créer une expérience pliable améliorée, offrant un smartphone compact entièrement fonctionnel lorsqu’il est plié et un écran large immersif lorsqu’il est déplié. »

Nous pouvons voir une machine clairement inspirée de la dernière machine de Samsung, mais elle a ses propres attributs.

L’écran

L’OPPO Find N utilise la position horizontale pour l’écran intérieur, offrant un équilibre aux utilisateurs pour basculer de manière transparente entre un écran intérieur enveloppant de 7,1 pouces et un écran extérieur de 5,49 pouces.

Avec un rapport hauteur/largeur de 8,4:9, l’écran intérieur se replie directement en mode large, afin que les utilisateurs puissent regarder des vidéos, jouer à des jeux ou lire des livres sans avoir à faire l’étape supplémentaire de faire pivoter l’appareil. Une fois plié, le rapport hauteur/largeur 18:9 offre aux utilisateurs une expérience de smartphone complète avec un écran à une main facile à utiliser.

L’articulation OPPO Find N Flexion comprend 136 composants avec une haute précision allant jusqu’à 0,01 mm, « garantissant que l’articulation fonctionne aussi bien que les articulations du corps humain ».

La conception unique de la charnière goutte d’eau d’OPPO résout certains des plus gros problèmes avec les appareils de pliage en élargissant l’angle de pliage de l’écran et en fournissant un amortisseur lorsque l’écran se plie, ce qui entraîne un pli minimal jusqu’à 80% moins perceptible par rapport aux autres appareils, selon TUV.

La conception élimine également pratiquement l’espace entre les écrans lorsqu’ils sont pliés, offrant un aspect plus intégré et protégeant mieux l’écran intérieur des rayures. L’écran Serene peut être plié plus de 200 000 fois sans pratiquement aucun pli.

Le cadre de flexion permet à l’appareil de rester droit lorsqu’il est déployé à n’importe quel angle entre 50 et 120 degrés. Outre une gamme de fonctionnalités logicielles qui tirent parti de l’écran pliable, le mode FlexForm d’OPPO Find N offre aux utilisateurs la possibilité d’adapter l’appareil à un large éventail de scénarios d’utilisation.

Autres détails

L’affichage intérieur utilise un écran LTPO avec une technologie de taux de rafraîchissement dynamique et intelligente qui l’adapte n’importe où dans la plage 1-120 Hz en fonction du contenu que vous regardez. L’écran intérieur est également compatible avec un taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 1000 Hz.

OPPO a perfectionné à la fois l’étalonnage de la luminosité et des couleurs entre les écrans intérieurs et extérieurs pour garantir une expérience harmonieuse en permanence aux utilisateurs. Les deux écrans offrent des niveaux de luminosité automatiques de 10 240, ce qui garantit le confort de l’utilisateur dans tous les types d’environnements d’éclairage, avec une luminosité maximale pouvant atteindre 1000 nits.

Applications dans OPPO Find N

OPPO a personnalisé l’interface utilisateur pour optimiser l’expérience utilisateur dans les applications compatibles telles que les applications Musique, Notes et Appareil photo.

Par exemple, dans l’application Notes, OPPO Find N peut se convertir en un mini-ordinateur portable, vous permettant de prendre des notes sans avoir à tenir l’appareil. Comme l’OPPO Find N peut se tenir librement sous plusieurs angles, l’appareil fonctionne également comme son propre trépied, ce qui facilite la capture d’images accélérées 4K HD, d’appels vidéo et de réunions en ligne mains libres.

Les Chambres

Le smartphone pliable est équipé d’un système de triple caméra. Il comprend un capteur principal Sony IMX 766 de 50 MP, un objectif ultra grand angle de 16 MP et un téléobjectif de 13 MP, ainsi que des caméras frontales sur l’écran intérieur et extérieur.

Le cadre de flexion de l’OPPO Find N permet à l’appareil de fonctionner comme son propre trépied. Par exemple, le mode FlexForm vous permet de prendre des images accélérées en 4K HD facilement et en mode mains libres à n’importe quel angle dans la plage de 50 à 120 degrés, tandis que trois modèles de mode accéléré – traînées de lumière, ciel nocturne, soleil et nuages ​​- optimisez les scènes photo et vidéo en un clic pour une astrophotographie plus excitante et créative.

Lorsque l’appareil est plié à un angle inférieur à 60 degrés, l’écran bascule automatiquement l’aperçu de l’image sur l’écran inférieur pour faciliter la capture d’image.

OPPO Find N Performance

L’OPPO Find N est équipé de Qualcomm Snapdragon 888, de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage interne. La batterie a une capacité de 4500 mAh, offre une autonomie pour toute la journée. De plus, il offre une charge rapide SUPERVOOC 33W, pour charger 55% en 30 minutes et 100% en 70 minutes. L’appareil est également équipé du chargeur sans fil AIRVOOC 15W (compatible avec la norme Qi) et du chargeur sans fil inversé 10W.

L’OPPO Find N comprend un lecteur d’empreintes digitales sur le côté logé dans le bouton marche/arrêt, ainsi qu’un système à double haut-parleur et une compatibilité Dolby Atmos pour un son plus réaliste.

Prix ​​et disponibilité

L’OPPO Find N sera disponible en Chine à partir du 23 décembre 2021, pour environ 1073 € pour la version 8 Go + 256 Go et 1255 € pour la version 12 Go + 512 Go. Il convient de souligner que les prix en euros sont purement indicatifs, car le OPPO Find N ne sera disponible qu’en Chine.