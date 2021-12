Intel met à jour ses pilotes sous Windows et corrige l’erreur DWM

Intel a récemment publié une nouvelle version de ses pilotes pour ses GPU intégrés. Avec le numéro de version 30.0.101.1191, en plus de résoudre certains problèmes dans les jeux, il résout un problème très important apparu il y a environ 1 an. Nous parlons du bogue Desktop Windows Manager (DWM), qui a provoqué la consommation d’énormes quantités de RAM par le processus sans aucune justification.

Intel met fin au cauchemar du DWM

Il y a environ un mois, nous vous parlions d’un problème qu’Intel traînait depuis plus d’un an sous Windows. Le problème a affecté le Desktop Windows Manager (DWM), le composeur de fenêtres Windows. Pour résumer, ce problème concernait une fuite de mémoire dans le processus DWM principal.

Ce problème était important car les ordinateurs avec des quantités limitées de RAM pouvaient affecter considérablement leurs performances. Cela affectait également les utilisateurs au quotidien, étant obligés de forcer la fermeture du processus ou de redémarrer l’ordinateur.

Heureusement, après des mois de demandes de vidages d’Intel aux utilisateurs, et après un correctif qui n’a pas trop résolu le problème, Intel a réussi à trouver le foyer du problème. Il y a environ 1 mois, cette mise à jour de la version bêta du pilote a été publiée, mais c’est aujourd’hui qu’elle est enfin disponible pour les utilisateurs de la version stable.

Quoi de neuf dans la version 30.0.1011.191

Halo: Combat Evolved Anniversary * améliorations du gameplay en mode graphique classique sur les processeurs Intel® Core ™ de 11e génération avec les graphiques Intel® Iris® Xe.

Correction des plantages ou des blocages observés dans Battlefield 2042 * (DX12), FIFA 21 * (DX12) sur les processeurs Intel® Core ™ de 11e génération avec graphiques Intel® Iris® Xe.

Correction d’anomalies graphiques mineures dans Shadow of the Tomb Raider * (DX11).

Correction d’un message d’erreur affiché lors de l’exécution de Rise of the Tomb Raider * (DX12) sur Intel® Iris® Xe Discrete Graphics.

Améliorations de la stabilité avec Desktop Window Manager (DWM) sur les processeurs Intel® Core ™ de 6e génération jusqu’aux processeurs Intel® Core ™ de 10e génération.

Comment télécharger ce nouveau pilote d’Intel

Pour télécharger ce nouveau pilote, nous devons aller sur le site Web d’Intel où le pilote est stocké, auquel on accède à partir de ce lien. Ensuite, nous téléchargeons le fichier exécutable qui contient le nouveau pilote pour Windows et nous l’exécutons. Nous suivons les étapes d’installation et après avoir redémarré l’ordinateur, nous aurons notre nouveau pilote Intel sur notre ordinateur Windows.