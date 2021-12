Température record de 38 degrés validée par l’OMM dans l’Arctique

Le changement climatique est un problème quotidien et ces dernières années, certains pays ont fait un effort pour changer le scénario.

Récemment, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a validé le record de température de 38° Celsius dans l’Arctique, enregistré dans la ville de Verkhoyansk le 20 juin 2020, un nouveau « panneau d’avertissement sur le changement climatique ».

Une température de 54,4°C aurait pu être enregistrée en 2020 et 2021 dans l’endroit le plus chaud de la Terre

Le monde a déjà compris qu’il doit faire quelque chose pour lutter contre le problème du réchauffement climatique. Selon un Allemand responsable de la plus grande expédition scientifique au pôle Nord, le point critique du réchauffement climatique irréversible est peut-être déjà dépassé.

Petteri Taalas, secrétaire général de l’OMM, a déclaré que…

Ce nouveau record arctique est l’une des observations rapportées aux archives climatiques extrêmes de l’OMM, une agence des Nations Unies, qui tire la sonnette d’alarme sur les changements que notre climat a subis.

Verkhoyansk se trouve à environ 115 kilomètres au nord du cercle polaire arctique et les températures y sont mesurées depuis 1885. Cette région de la Sibérie orientale a un climat continental très sec, entraînant des hivers très froids et des étés très chauds. L’endroit a des températures extrêmes, et en janvier, elles peuvent atteindre une moyenne de -42 degrés et une moyenne de 20 degrés pendant la saison chaude.

Des chercheurs de l’OMM tentent de « vérifier une température de 54,4°C enregistrée en 2020 et 2021 dans l’endroit le plus chaud de la Terre, Death Valley en Californie, et de valider également un nouveau record de chaleur européen de 48,8°C établi en Sicile cet été », dit Taalas.

Le groupe d’experts chargé de certifier ces enregistrements examine la validité des instruments de mesure et leur cohérence avec la météo actuelle.

Les températures arctiques ont augmenté ces dernières années. En juillet 2019, l’Arctique a atteint des températures très élevées (et inquiétantes). Les niveaux atmosphériques de dioxyde de carbone sont à des niveaux record. Alors que le monde entier fait face à la hausse des températures, l’Arctique se réchauffe deux fois plus que la moyenne mondiale, selon l’Organisation météorologique mondiale.