Intel sera l’un des principaux clients de TSMC en 2023

Intel est l’une des entreprises technologiques les plus populaires au monde, mais la marque de Pat Gelsinger a perdu de la vitesse dans la course de l’industrie de la fabrication de puces et, en tant que telle, a vu TSMC comme un allié possible pour aider à récupérer le terrain perdu. .

Ainsi, les dernières informations indiquent qu’Intel deviendra l’un des principaux clients du constructeur taïwanais à l’horizon 2023.

Intel pourrait devenir l’un des meilleurs clients de TSMC en 2023

Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons révélé qu’Intel dépasserait AMD et deviendrait le deuxième plus gros client de puces 3 nm de TSMC. Nous savons désormais que le PDG d’Intel rencontrera les dirigeants de TSMC afin de sécuriser leur part importante de wafers 3nm pour leurs futurs équipements.

Mais de nouveaux rapports indiquent également que cette collaboration entre les deux géants de l’industrie se poursuivra sur le long terme, au moins jusqu’à ce que la société taïwanaise lance son processus de fabrication prévu en 2 nm en 2025. Ainsi, Intel est alors mentionné comme étant l’un des trois principaux clients de TSMC dès 2023.

Ainsi, sur la base de ces estimations, il est prévu que la société américaine puisse contester les commandes de plaquettes avec Apple et Nvidia. AMD risque de ne pas s’immiscer autant dans ce combat puisque la plupart de ses puces dépendent de la fabrication de Samsung Foundry.

Au fur et à mesure que Digitimes progresse, le PDG Pat Gelsinger aura emmené plusieurs dirigeants à Taïwan pour rencontrer le président de TSMC Wei Chieh-jia et d’autres dirigeants afin de se concentrer sur les performances et l’acquisition des plaquettes 3 nm et les détails du partenariat à l’avenir.

D’un autre côté, les deux sociétés entretiennent également une certaine hostilité, et récemment, le fondateur de TSMC, Morris Chang, a déclaré que le PDG Pat Gelsinger était trop vieux pour redonner de l’importance à Intel.