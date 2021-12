Enfin l’humanité a « touché » le soleil

C’est un fait historique, le Soleil est beaucoup moins inconnu aujourd’hui. C’est parce que l’humanité a officiellement « touché » notre étoile à travers le vaisseau spatial Parker Solar Probe. Ce robot artificiel a « touché » le Soleil en volant à travers la couche la plus externe de l’atmosphère de l’étoile, sa couronne.

Cet exploit a été communiqué par la NASA qui a vanté le fait qu’ils ont réalisé un exploit jamais réalisé auparavant.

l’humanité a touché le soleil

La sonde solaire Parker de la NASA est devenue le premier vaisseau spatial à atteindre le Soleil. En fait, l’événement s’est produit le 28 avril, mais il a fallu des mois pour que les données reviennent sur Terre et quelques autres avant que les scientifiques puissent le confirmer.

Cependant, maintenant la NASA a déclaré qu’en fait le « toucher » s’est définitivement produit – l’un des instruments de l’humanité a touché notre étoile locale.

Volant si près du Soleil, la sonde solaire Parker a détecté des conditions dans la couronne que nous ne pouvions pas auparavant.

Vous avez fait référence à l’astrophysicien de la NASA Nour Raouafi. L’expert a également ajouté qu’il était possible de voir la sonde tourner « à travers des structures coronales qui peuvent être observées lors d’une éclipse solaire totale ».

La sonde de la NASA se rapproche de l’étoile

Le vaisseau spatial Parker Solar Probe s’est lancé vers – et en cercle – le Soleil depuis son lancement en août 2018. Lorsque le vaisseau spatial est entré dans la couronne de l’étoile en avril, il s’agissait de sa huitième approche de l’étoile. .

La mission a été lancée avec trois objectifs principaux : surveiller le flux d’énergie qui chauffe la couronne et accélère le vent solaire, en savoir plus sur la structure et la force des champs magnétiques qui créent le vent solaire et déterminer ce qui accélère et transporte les particules d’énergie. Aller hardiment là où personne n’est allé auparavant compte comme un crédit supplémentaire.

Comprendre les vents solaires est utile car de la matière stellaire occasionnellement projetée peut perturber les satellites et d’autres technologies électroniques. Mais déterminer comment les vents solaires sont créés est difficile, car le Soleil n’a pas de surface solide – il s’agit principalement de plasma chaud maintenu par sa propre gravité, et les limites sont difficiles à cerner.

Les scientifiques ont défini la « surface critique d’Alfvén » comme le point séparant la fin de l’atmosphère solaire, ou couronne, et le début du vent solaire.

La couronne est essentiellement la partie visible d’une éclipse. En l’immergeant pendant plus de cinq heures, la sonde a fait savoir aux scientifiques que le champ magnétique du Soleil y changeait.

Pendant le vol, la sonde a traversé plusieurs fois la surface critique d’Alfvén. Ce faisant, il a confirmé une prédiction : la frontière n’est pas parfaitement ronde. Il a des pics, des vagues et des rides – sans aucun doute, ces caractéristiques ont des secrets à dire sur la façon dont les événements liés au Soleil affectent l’atmosphère.

Le vaisseau spatial est doté d’un bouclier thermique spécial en mousse composite de carbone renforcée qui lui permet de résister à la chaleur et à l’énergie d’explosion produites par notre étoile. La plaque intérieure qui fait face au soleil a une peinture céramique blanche qui réfléchit la chaleur. Étonnamment, les instruments à bord ne sont qu’à 27° Celsius.

Et l’étoile si proche… juste « juste » 8 minutes

Il faut huit minutes pour que la communication radio atteigne la Terre depuis la sonde. Cependant, si la sonde fait activement des observations, les communications sont coupées. Par conséquent, l’information ne part pas immédiatement. Mais il y a plus, le fait d’avoir le bouclier thermique continuellement pointé vers le Soleil signifie parfois qu’il ne peut pas être en mesure de permettre la transmission vers la Terre.

Tout cela signifie que Parker doit protéger de manière autonome ce qu’il fait, en utilisant des capteurs pour détecter la direction de la lumière et des mécanismes de réaction qui le repositionnent dans l’ombre.

Il est très probable que la huitième orbite n’est pas la seule où Parker est entré dans la couronne pendant le périhélie – le point de l’orbite où le vaisseau spatial est le plus proche du Soleil – mais les scientifiques ne sont pas prêts à confirmer que ses neuvième et dixième passages, qui se sont produits le mois dernier, qualifiez-vous. Vous voulez en savoir plus sur les données.

Le prochain passage aura lieu en janvier 2022. Parker continuera à voler de plus en plus près du Soleil jusqu’à son point de gloire en 2025.