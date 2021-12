Google : les non vaccinés contre le COVID-19 pourraient même être licenciés

La vaccination contre le COVID-19 avance à un bon rythme dans les pays les plus riches, mais les inégalités dans le monde dans l’accès au vaccin sont encore nombreuses. On parle aussi d’une vaccination qui se veut massive, mais qui n’est pas obligatoire, même si certains pays veulent aller de l’avant ou ont déjà avancé avec son obligation.

Concernant les règles imposées par les entreprises, il y a des décisions controversées car elles semblent être celles de Google. Apparemment, les employés qui ne veulent pas se faire vacciner seront les premiers à quitter l’entreprise.

Google veut que ses employés soient vaccinés

Les entreprises ont adapté en interne leurs règles à l’évolution de la pandémie. Si au départ beaucoup sont passés au télétravail, d’autres ont vu leurs espaces de travail adaptés avec des règles pour assurer la distanciation sociale et, avec la vaccination en cours, nombreux sont ceux qui demandent à leurs salariés des certificats de vaccination.

Google est l’une des entreprises qui le fait. Ce n’est pas une information nouvelle. Cependant, CNBC a maintenant révélé des informations contenues dans une note interne qui circule parmi les employés de l’entreprise.

Selon ce qui est divulgué, les employés avaient jusqu’au 3 décembre pour mettre à jour leurs informations concernant le statut vaccinal, avec la nécessité de télécharger des documents pour le prouver. Dans ce cas, soit les salariés présentent leur carnet de vaccination, soit ils peuvent déposer une dérogation moyenne, voire demander une dérogation religieuse.

D’abord le salaire, puis le travail

Cependant, il y a une autre date limite, le 18 janvier, qui est indiquée dans la note. Si les règles de vaccination ne sont pas respectées à cette date, les salariés seront placés en « congé administratif payé » pendant 30 jours. Après cela, ils seront placés en « congé personnel sans solde ».

Cette peine aura une durée maximale de 6 mois. Après cela, la prochaine étape est le licenciement.

Google souhaite que ses salariés se rendent dans l’entreprise 3 jours sur 7, à tour de rôle, mais pour cela, il faut une sécurité supplémentaire, apportée par le vaccin.

Rappelons que l’administration Biden est arrivée et a demandé aux entreprises américaines de plus de 100 employés de s’assurer que les employés étaient entièrement vaccinés et régulièrement testés.

Toute personne entrant dans un bureau de Google doit être entièrement vaccinée ou disposer d’un logement agréé lui permettant de travailler ou de se rendre sur le site. Des tests fréquents ne sont pas une alternative valable à la vaccination

A déclaré un porte-parole de la société dans des déclarations à CNBC.

Êtes-vous d’accord avec ce type d’imposition par les entreprises ?